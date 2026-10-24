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Tite vê Botafogo 'muito abaixo' e analisa derrota para o Inter

Glorioso foi atropelado pelo Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 19:35
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Tite em Botafogo x Internacional
Tite em Botafogo x Internacional (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo foi muito mal na tarde deste sábado (24), no Beira-Rio, e perdeu para o Internacional pelo placar de 3 a 0 em duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Após o jogo em Porto Alegre, o técnico Tite analisou a atuação da equipe como "muito abaixo" do esperado.

— Nós estivemos muito abaixo daquilo que a gente pode render. O Inter foi merecedor da vitória, talvez não com um placar dilatado, com dois tempos distintos. Mas um primeiro tempo abaixo daquilo que podemos produzir. E nisso buscar também. Há momentos em que temos que nos tornar uma equipe mais competitiva. Esse é um aspecto importante que levamos em relação a esse jogo — disse, após o jogo, em entrevista coletiva.

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Tite optou mais uma vez pela estrutura com Allan no lugar de Huguinho, buscando sustentação no meio-campo, mas a equipe se mostrou novamente exposta. Sobre a disputa por posição, o técnico deu longa explicação.

— Eu não gosto de falar de individualidades; é um contexto todo. Todos nós estivemos abaixo. Nós estivemos taticamente abaixo, fisicamente e tecnicamente. Internacional mereceu, principalmente pelo primeiro tempo. Segundo tempo, uma grande atuação do goleiro, bola no primeiro pau, poderiam ter marcado, sim, mas a vitória foi inconteste. Isso está muito claro — iniciou.

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Botafogo em uniforme preto e branco posa sob arco rosa do Brasileirão 2026, com torcida ao fundo
Botafogo perdeu para o Internacional (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— E, a partir do momento em que a gente diagnostica alguma coisa, pode melhorar em outra. E ela está nos diversos setores. Ele é de meio-campo, mas ele é da efetividade, dos homens de frente e de trás também. Não tem essa individualidade. O que tem é um primeiro volante mais posicional. O Huguinho é mais box-to-box, não é um jogador de força. Então está disputando jogadores da função. Domingos está disputando, o Kaio Pantaleão, o Allan… São jogadores da função. Mas é um contexto todo — completou.

O técnico finalizou a rápida entrevista explicando a discussão entre Marçal e Álvaro Montoro.

— São falas de dentro do campo, em que, em algum momento, você tem a necessidade de falar com outro atleta para que as coisas possam melhorar e não ser passivo. Então, esse é o sentido, mas com muito discernimento. Pode pegar a entrevista do Marçal pós-jogo. Ele tem esse discernimento, e nós também. Que existe momento de jogar, de competir. Todos nós, por vezes, nos exaltamos, mas com o devido respeito — finalizou Tite.

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Com o resultado, o Glorioso fica estacionado nos 39 pontos e vira a chave de olho no duelo com o Remo, na quarta-feira (28), fora de casa.

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