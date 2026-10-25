Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Botafogo pouco competitivo é a tônica do conturbado 2026

Glorioso foi ao Beira-Rio para duelo importante no Brasileirão e perdeu por 3 a 0

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 12:12
Favorite o Lance! no Google
Marçal, do Botafogo, disputa bola com o Inter em jogo
Botafogo perdeu para o Internacional fora de casa pelo Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A desorganização marca o Botafogo em 2026, e a derrota para o Internacional, no último sábado (24), foi apenas um retrato da temporada caótica do Alvinegro. Em uma partida que era importante dar resposta à altura de olho na dificuldade da reta final, a equipe comandada por Tite foi atropelada e pouco competiu.

O recorte do trabalho recente do treinador ex-Seleção é de cinco jogos, com três derrotas, um empate e uma vitória, sendo essa com atuação muito criticada pela torcida diante da lanterna Chapecoense. O tempo para correção dos problemas é curto e a necessidade de resultados se faz urgente.

continua após a publicidade

Tite ainda não encontrou o encaixe defensivo que faça o time parar de sofrer. No Beira-Rio, o Inter foi mais perigoso desde o apito inicial. O relapso Botafogo erra, não minimiza a possibilidade de falha e, na transição, escancara problemas no sistema defensivo – que é a tônica desde o início do ano, quando o técnico ainda era Martín Anselmi.

Falta combatividade e competitividade a um time que, apesar de muita qualidade técnica, se mostra frágil a cada jogo. A trinca de meias com Allan, Danilo e Montoro não tem dado a pegada necessária. Na primeira linha, o posicionamento da zaga segue como o grande ponto de atenção.

continua após a publicidade
Tite em Botafogo x Internacional
Tite em Botafogo x Internacional (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Uma rodada a mais e a distância para a zona de rebaixamento caiu um ponto. São 39 somados pelo Botafogo, contra 33 do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação.

O próximo compromisso será na quarta-feira (28), novamente fora de casa, contra outro time desesperado na luta contra o rebaixamento. O Botafogo visita o Remo, às 21h30, no Mangueirão, em Belém, pela 33ª rodada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
Tite em Botafogo x Internacional

Botafogo

Tite vê Botafogo 'muito abaixo' e analisa derrota para o Inter

Há 16 horas
Tite, técnico do Botafogo, em área técnica, com camisa cinza e jaqueta preta, diante de arquibancadas vermelhas.

Fora de Campo

Torcida do Botafogo manda recado a Tite após derrota no Brasileirão

Há 17 horas
Internacional x Botafogo no Brasileirão, duelando pela bola entre camisa vermelha e listras preto e branco.

Futebol Nacional

Veja gols em Internacional x Botafogo: Bernabei faz 3 a 0

Há 18 horas
Homem observa camisas pretas e brancas de Inter x Botafogo penduradas no vestiário.

Botafogo

Botafogo tem uma mudança para enfrentar o Internacional; veja escalação

Há 20 horas
Jogador do Internacional (vermelho) disputa bola com Botafogo (listras pretas e brancas) no jogo Internacional 3 x 0 Botafogo.

Futebol Nacional

Botafogo joga mal e é atropelado pelo Internacional no Brasileirão

Há 20 horas
Botafogo Internacional

Fora de Campo

Inteligência artificial projeta resultado em Internacional x Botafogo

Há 1 dia
Mais LANCE!
Marçal em ação pelo Botafogo

Tite busca equilíbrio com peças experientes do elenco do Botafogo

Tite comemora gol de Tiquinho Soares para o Botafogo, contra o Vasco, posteriormente anulado

Botafogo visita o Inter por afirmação na reta final e voos mais altos

Guaraná Antarctica agora patrocina o time feminino do Botafogo

Botafogo anuncia patrocínio do Guaraná Antarctica para o time feminino

Brasileirão Série A 2026 - Internacional x Botafogo

Internacional x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

Tiquinho e Arthur Cabral disputam vaga no ataque do Botafogo

Tiquinho ou Cabral? Botafogo vê ataque reencontrar caminho das redes após 90 dias

Davi de Oliveira Lacerda de costas e camisa vermelha

CBF define arbitragem do duelo entre Internacional e Botafogo pelo Brasileirão

Carlos Patetuci, técnico da Seleção Sub-17

Seleção Sub-17 é convocada para a Copa do Mundo; veja lista

Mateo Peralta tem pré-contrato com o Botafogo

Botafogo acerta com primeiro nome para 2027; conheça Peralta, joia uruguaia

Estádio Nilton Santos

Contrato assinado por Textor permite Vasco x Flamengo no Nilton Santos, casa do Botafogo

Camisa Atlético-MG

Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja lista

Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A, contra um Flamengo ausente

Botafogo ganhou a Libertadores de 2024 com um a menos em campo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Ídolo do Botafogo é sincero sobre ida ao Flamengo: 'Diferente'

Tite orienta o Botafogo no triunfo sobre a Chapecoense.

Botafogo se aproxima de 'número mágico' e ganha seis dias para trabalhar