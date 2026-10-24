Tite busca equilíbrio com peças experientes do elenco do Botafogo
Técnico tem apostado em Marçal e Allan no time titular
O técnico Tite buscou alternativas para o esquema do Botafogo em meio a baixas por lesão e problemas táticos, e encontrou em duas lideranças experientes do elenco o encaixe para a sequência de jogos. O Glorioso, que volta a campo neste sábado (24), contra o Internacional, deve ter mais uma vez Marçal e Allan no 11 inicial.
+ Botafogo anuncia patrocínio do Guaraná Antarctica para o time feminino
+ Tiquinho ou Cabral? Botafogo vê ataque reencontrar caminho das redes após 90 dias
A dupla, coincidentemente, vive fase final dos contratos com o Botafogo, tendo vínculo apenas até o fim do ano. O futuro ainda não foi debatido com a diretoria, que enxerga os jogadores como pilares do plantel.
Botafogo com nova cara
Devido às baixas no sistema defensivo, como as de Arthur Chaves e Lucas Monzón, Marçal, lateral-esquerdo de origem, ganhou novamente oportunidade e mostrou serviço atuando ao lado de Ferraresi. O camisa 21, aos 37 anos, deixou para trás a concorrência do jovem Justino e tem empilhado boas atuações.
Já no meio-campo, Allan foi a saída encontrada por Tite para das mais sustentação na marcação. O treinador elogia muito Huguinho, então titular ao lado de Danilo, mas sacou a joia alvinegra do time titular por entender que o sistema carece de uma peça posicional. Huguinho jogava como primeiro homem, mas é um "camisa oito" de origem.
Allan, aos 35 anos, ganhou a vaga de titular e disputa o setor com Domingos Andrade, outro que tem entrado no decorrer dos jogos. O experiente camisa 25, despontou principalmente por ser homem da função e também qualificar a saída de bola. Assim, o tripé de meio-campo tem Allan, Danilo e Montoro à frente
Com 39 pontos na 11ª colocação do Brasileirão, o Botafogo quer pontuar fora de casa contra o Internacional para manter boa distância da zona de rebaixamento — atualmente de sete pontos — e conquistar vaga em competição continental na próxima temporada. O Glorioso deve ir a campo com a mesma escalação da vitória sobre a Chapecoense, com: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Danilo, Montoro e Ziyech; Matheus Martins e Tiquinho Soares.
+ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Botafogo
Botafogo visita o Inter por afirmação na reta final e voos mais altosHá 11 horas
Botafogo
Botafogo anuncia patrocínio do Guaraná Antarctica para o time femininoHá 13 horas
Onde Assistir
Internacional x Botafogo: onde assistir, horário e escalaçõesHá 15 horas
Botafogo
Tiquinho ou Cabral? Botafogo vê ataque reencontrar caminho das redes após 90 diasHá 23 horas
Botafogo
CBF define arbitragem do duelo entre Internacional e Botafogo pelo BrasileirãoHá 1 dia
Seleção Brasileira
Seleção Sub-17 é convocada para a Copa do Mundo; veja listaHá 1 dia
Mais LANCE!