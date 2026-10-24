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Tite busca equilíbrio com peças experientes do elenco do Botafogo

Técnico tem apostado em Marçal e Allan no time titular

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 06:00
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Marçal em ação pelo Botafogo
Marçal ganhou vaga na zaga do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O técnico Tite buscou alternativas para o esquema do Botafogo em meio a baixas por lesão e problemas táticos, e encontrou em duas lideranças experientes do elenco o encaixe para a sequência de jogos. O Glorioso, que volta a campo neste sábado (24), contra o Internacional, deve ter mais uma vez Marçal e Allan no 11 inicial.

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A dupla, coincidentemente, vive fase final dos contratos com o Botafogo, tendo vínculo apenas até o fim do ano. O futuro ainda não foi debatido com a diretoria, que enxerga os jogadores como pilares do plantel.

Botafogo com nova cara

Devido às baixas no sistema defensivo, como as de Arthur Chaves e Lucas Monzón, Marçal, lateral-esquerdo de origem, ganhou novamente oportunidade e mostrou serviço atuando ao lado de Ferraresi. O camisa 21, aos 37 anos, deixou para trás a concorrência do jovem Justino e tem empilhado boas atuações.

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Já no meio-campo, Allan foi a saída encontrada por Tite para das mais sustentação na marcação. O treinador elogia muito Huguinho, então titular ao lado de Danilo, mas sacou a joia alvinegra do time titular por entender que o sistema carece de uma peça posicional. Huguinho jogava como primeiro homem, mas é um "camisa oito" de origem.

Allan (à direita) voltou a receber oportunidade no Botafogo
Allan (à direita) voltou a receber oportunidade no Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Allan, aos 35 anos, ganhou a vaga de titular e disputa o setor com Domingos Andrade, outro que tem entrado no decorrer dos jogos. O experiente camisa 25, despontou principalmente por ser homem da função e também qualificar a saída de bola. Assim, o tripé de meio-campo tem Allan, Danilo e Montoro à frente

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Com 39 pontos na 11ª colocação do Brasileirão, o Botafogo quer pontuar fora de casa contra o Internacional para manter boa distância da zona de rebaixamento — atualmente de sete pontos — e conquistar vaga em competição continental na próxima temporada. O Glorioso deve ir a campo com a mesma escalação da vitória sobre a Chapecoense, com: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Danilo, Montoro e Ziyech; Matheus Martins e Tiquinho Soares.

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