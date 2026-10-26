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Botafogo Social fica livre para assumir 99% das ações e vender SAF para a GDA

Eagle Bidco não manifestou interesse na compra de novas ações após aumento de capital social

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 14:44
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João Paulo Magalhães é o presidente do Botafogo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)
João Paulo Magalhães lidera o Botafofo Social

Mais um capítulo na SAF do Botafogo, com a possibilidade de mudança de gestão. Passado o prazo dado pela Assembleia Geral, a Eagle Bidco, outrora acionista majoritária, não exerceu a preferência de compra de 49% das novas ações emitidas após aprovação do aumento de capital social, em 24 de setembro. Com isso, o Associativo do Alvinegro deve se movimentar e dar um novo passo pela venda para a GDA Luma, de Gabriel de Alba.

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Agora, o Botafogo Social, presidido por João Paulo Magalhães Lins e que detém o maior percentual de ações da SAF no momento, tem até cinco dias corridos para incorporar os 49% da Eagle e, assim, ficar com aproximadamente 99% da SAF.

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As informações foram publicadas inicialmente pelo "Canal do Anderson Motta" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

Foram emitidos 200 milhões de novas ações. O Botafogo Social comprou 102 milhões (correspondentes aos seus 51% da SAF) pelo valor de R$ 1 milhão e, agora, poderá incorporar as 98 milhões não compradas pela Eagle.

Gabriel de Alba (à esquerda) ao lado de João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo
Gabriel de Alba (à esquerda) ao lado de João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo (Foto: Divulgação)

Próximos passos do Botafogo

O Botafogo Social ficará com 99,18% das ações da SAF, e a Eagle, com a diluição, passará a ter participação irrisória de 0,82%. Depois disso, o movimento natural é a venda de 90% para a GDA Luma, do empresário Gabriel de Alba, futuro investidor do Glorioso.

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O empresário mexicano, inclusive, já participa de decisões da gestão alvinegra e vem realizando aportes financeiros para manter as contas do clube em dia, enquanto a operação não é concluída.

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