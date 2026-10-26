Mais um capítulo na SAF do Botafogo, com a possibilidade de mudança de gestão. Passado o prazo dado pela Assembleia Geral, a Eagle Bidco, outrora acionista majoritária, não exerceu a preferência de compra de 49% das novas ações emitidas após aprovação do aumento de capital social, em 24 de setembro. Com isso, o Associativo do Alvinegro deve se movimentar e dar um novo passo pela venda para a GDA Luma, de Gabriel de Alba.

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Agora, o Botafogo Social, presidido por João Paulo Magalhães Lins e que detém o maior percentual de ações da SAF no momento, tem até cinco dias corridos para incorporar os 49% da Eagle e, assim, ficar com aproximadamente 99% da SAF.

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As informações foram publicadas inicialmente pelo "Canal do Anderson Motta" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

Foram emitidos 200 milhões de novas ações. O Botafogo Social comprou 102 milhões (correspondentes aos seus 51% da SAF) pelo valor de R$ 1 milhão e, agora, poderá incorporar as 98 milhões não compradas pela Eagle.

Gabriel de Alba (à esquerda) ao lado de João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo (Foto: Divulgação)

Próximos passos do Botafogo

O Botafogo Social ficará com 99,18% das ações da SAF, e a Eagle, com a diluição, passará a ter participação irrisória de 0,82%. Depois disso, o movimento natural é a venda de 90% para a GDA Luma, do empresário Gabriel de Alba, futuro investidor do Glorioso.

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O empresário mexicano, inclusive, já participa de decisões da gestão alvinegra e vem realizando aportes financeiros para manter as contas do clube em dia, enquanto a operação não é concluída.

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