CBF define arbitragem do duelo entre Internacional e Botafogo pelo Brasileirão
Jogo no Beira-Rio terá equipe da federação capixaba
A CBF escalou Davi de Oliveira Lacerda, do quadro da Federação de Futebol do Espírito Santo, para apitar o duelo entre Internacional e Botafogo, no sábado (24), às 16h30 (de Brasília, no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é considerada uma decisão na luta contra o rebaixamento.
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Davi Lacerda trabalhou em quatro jogos do Glorioso na atual temporada, sendo uma vitória (1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão), um empate (2 a 2 com o Coritiba, no Nilton Santos) e duas derrotas (2 a 1 para o Bahia, na Fonte Nova, e 2 a 0 para a Chapecoense, fora de casa, na eliminação da Copa do Brasil).
Em 2026, o árbitro da federação capixaba soma 33 jogos, sendo 21 na Série A do Brasileirão, com uma média de 5,7 cartões amarelos por jogo.
Internacional e Botafogo de olho na recuperação
Mandante do duelo, o Internacional vem de derrota por 2 a 0 para o Mirassol e luta desesperadamente para deixar a zona de rebaixamento, com 32 pontos na 17ª colocação. O clube fez campanha para lotar o Beira-Rio, grande aliado da equipe na reta final da competição.
Do outro lado, o Botafogo, com 39 somados, ocupando a 11ª colocação, venceu a Chapecoense na última rodada e vê uma vitória fora de casa sobre o Colorado como fundamental para enterrar as chances de queda. O Glorioso, do técnico Tite, ainda tenta se firmar por uma vaga em competições continentais em 2027.
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Veja a equipe de arbitragem do jogo:
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/CE)
Assistente 2: Douglas Pagung (ES)
Quarto-árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)
Assessor: Erich Bartolomeu Antas e Silva Bandeira (PE)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
AVAR: Helton Nunes (SC)
AVAR 2: Adriano Milczvski (PR)
Observador de VAR: Ednilson Corona (SP)
Quality manager: Maria Victoria Benetti Vargas (RJ)
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