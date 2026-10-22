Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

CBF define arbitragem do duelo entre Internacional e Botafogo pelo Brasileirão

Jogo no Beira-Rio terá equipe da federação capixaba

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 18:08
Favorite o Lance! no Google
Davi de Oliveira Lacerda de costas e camisa vermelha
Davi de Oliveira Lacerda será o árbitro de Internacional e Botafogo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A CBF escalou Davi de Oliveira Lacerda, do quadro da Federação de Futebol do Espírito Santo, para apitar o duelo entre Internacional e Botafogo, no sábado (24), às 16h30 (de Brasília, no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é considerada uma decisão na luta contra o rebaixamento.

+ Botafogo acerta com primeiro nome para 2027; conheça Peralta, joia uruguaia

Davi Lacerda trabalhou em quatro jogos do Glorioso na atual temporada, sendo uma vitória (1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão), um empate (2 a 2 com o Coritiba, no Nilton Santos) e duas derrotas (2 a 1 para o Bahia, na Fonte Nova, e 2 a 0 para a Chapecoense, fora de casa, na eliminação da Copa do Brasil).

continua após a publicidade

Em 2026, o árbitro da federação capixaba soma 33 jogos, sendo 21 na Série A do Brasileirão, com uma média de 5,7 cartões amarelos por jogo.

Internacional e Botafogo de olho na recuperação

Mandante do duelo, o Internacional vem de derrota por 2 a 0 para o Mirassol e luta desesperadamente para deixar a zona de rebaixamento, com 32 pontos na 17ª colocação. O clube fez campanha para lotar o Beira-Rio, grande aliado da equipe na reta final da competição.

Do outro lado, o Botafogo, com 39 somados, ocupando a 11ª colocação, venceu a Chapecoense na última rodada e vê uma vitória fora de casa sobre o Colorado como fundamental para enterrar as chances de queda. O Glorioso, do técnico Tite, ainda tenta se firmar por uma vaga em competições continentais em 2027.

continua após a publicidade
Davi de Oliveira Lacerda de costas e camisa vermelha
Davi de Oliveira Lacerda será o árbitro de Internacional e Botafogo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Veja a equipe de arbitragem do jogo:

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/CE)
Assistente 2: Douglas Pagung (ES)
Quarto-árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)
Assessor: Erich Bartolomeu Antas e Silva Bandeira (PE)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
AVAR: Helton Nunes (SC)
AVAR 2: Adriano Milczvski (PR)
Observador de VAR: Ednilson Corona (SP)
Quality manager: Maria Victoria Benetti Vargas (RJ)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Carlos Patetuci, técnico da Seleção Sub-17

Seleção Brasileira

Seleção Sub-17 é convocada para a Copa do Mundo; veja lista

Há 1 hora
Mateo Peralta tem pré-contrato com o Botafogo

Botafogo

Botafogo acerta com primeiro nome para 2027; conheça Peralta, joia uruguaia

Há 11 horas
Estádio Nilton Santos

Futebol Nacional

Contrato assinado por Textor permite Vasco x Flamengo no Nilton Santos, casa do Botafogo

Há 1 dia
Camisa Atlético-MG

Futebol Nacional

Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja lista

Há 1 dia
Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Futebol Nacional

Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A, contra um Flamengo ausente

Há 2 dias
Botafogo ganhou a Libertadores de 2024 com um a menos em campo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Fora de Campo

Ídolo do Botafogo é sincero sobre ida ao Flamengo: 'Diferente'

Há 2 dias
Mais LANCE!
Tite orienta o Botafogo no triunfo sobre a Chapecoense.

Botafogo se aproxima de 'número mágico' e ganha seis dias para trabalhar

Santi Rodríguez com cachecol do Columbus Crew

Auditoria do Botafogo se assusta com operação firmada por Textor na compra de Santi Rodríguez

Tite grita no triunfo do Botafogo sobre a Chapecoense.

Tite destaca domínio do Botafogo e exalta Tiquinho: 'Presença de área impressionante'

Jogador com camisa listrada preto e branco ergue o punho em celebração, boca aberta.

Tiquinho Soares encerra jejum dos atacantes do Botafogo e celebra vitória: 'Estávamos precisando'

Tiquinho Soares comemora gol marcado pelo Botafogo contra a Chapecoense, pelo Brasileirão

Tiquinho decide, e Botafogo vence a Chapecoense no Brasileirão

Tiquinho Soares, Botafogo, celebra em campo contra Chapecoense.

Veja o gol de Tiquinho Soares em Botafogo 1 x 0 Chapecoense

Estádio do Maracanã ao entardecer, arquibancadas iluminadas em vermelho e verde, cidade iluminada ao redor.

Flamengo terá clássico com Botafogo no NBB de portões fechados por causa de Vasco x Boca

Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Chapecoense

Botafogo x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no banco de reservas durante Palmeiras x Corinthians.

Abel lidera, e Seedorf é último: o aproveitamento dos técnicos do Brasileirão na carreira

Danilo celebra o gol de empate do Botafogo contra o Coritiba.

Sula, Z-4 ou Libertadores? Veja as chances do Botafogo no Brasileirão

Danilo, do Botafogo, comemora o seu gol contra o Coritiba no Brasileirão

O 'novo Paulinho'? Como Tite pode potencializar Danilo no Botafogo

Tite em ação em Botafogo x Vasco

Botafogo x Chapecoense: Tite joga para evitar pior início da carreira

Tite questiona árbitro após ser expulso em Botafogo x Vasco

Tite é absolvido pelo STJD e volta a comandar o Botafogo contra a Chapecoense