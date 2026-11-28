Torcida do Botafogo manda recado a Tite após derrota no Brasileirão
Equipe visita o Santos na última rodada
O Botafogo perdeu por 2 a 1 para o Bahia neste sábado (28), pelo Brasileirão, e Tite virou alvo de cobranças da torcida alvinegra. Rodrigo Nestor abriu o placar para os visitantes, e Alex Telles deixou tudo igual para os mandantes. Na reta final, Michel Araújo marcou o gol da vitória do time de Rogério Ceni.
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Na última rodada, a equipe carioca visita o Santos para tentar confirmar a permanência na Série A do campeonato nacional.
Veja alguns comentários:
Como foi o jogo?
O Bahia começou melhor e abriu o placar logo aos sete minutos, quando Nestor avançou pela direita e acertou um chute no ângulo. Depois do gol, o Botafogo passou a pressionar em busca do empate e criou boas oportunidades. Tiquinho levou perigo pelo alto, enquanto Matheus Martins e Danilo também tentaram finalizar. Aos 17 minutos, David quase marcou contra, mas acertou a trave. Na sequência, o Alvinegro manteve a pressão, principalmente com cruzamentos de Alex Telles, mas encontrou dificuldades para superar a defesa tricolor e parou nas intervenções de Ronaldo.
+ Botafogo sem força pode ser salvo por 'abraço' da torcida no último jogo em casa
O Botafogo voltou do intervalo pressionando e quase empatou logo no primeiro minuto, quando Tiquinho cabeceou na pequena área, mas Ronaldo fez grande defesa. O Bahia também teve oportunidades e chegou a acertar uma sequência de finalizações dentro da área. Após análise do VAR, o árbitro marcou pênalti para o Alvinegro, convertido por Alex Telles aos 16 minutos. Com o placar igualado, as equipes fizeram alterações e buscaram o gol da vitória. Aos 35, Kauan parou em boa defesa de Ronaldo, mas, três minutos depois, Michel Araújo acertou um belo chute de fora da área, no canto esquerdo, e recolocou o Bahia em vantagem.
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