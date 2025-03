Renato Paiva revela como John Textor o surpreendeu em negociação com o Botafogo

Depois da derrota para o Racing na decisão da Recopa Sul-Americana, na última quinta-feira (27), o Botafogo virou a chave para a preparação visando o início do Brasileirão com Renato Paiva. A equipe terá cerca de um mês para treinar com o novo treinador até voltar a campo em jogos oficiais.

O elenco alvinegro retornou ao CT Lonier nesta terça-feira (4) para primeiro treino com o comandante português. Desde então, foram três dias de preparação diária pela manhã. Em entrevista ao "Sic Notícias", Paiva revelou bastidores sobre sua negociação com o Glorioso e disse que John Textor o surpreendeu.

— O fato impressionante foi que quando cheguei à reunião me apresentaram uma ficha bem identificada sobre mim, com pontos fortes e pontos fracas sobre minhas equipes. Gostei muito do que vi, acho que estava muito bem explicado. John viu cinco jogos diferentes de várias equipes... Viu do Independiente (del Valle), Benfica B, Bahia e Toluca. Senti que havia um conhecimento muito forte. Espero que eu viver no Rio tenha sido o último item para a escolha (risos).

O treinador foi anunciado após a partida contra Recopa, na última quinta-feira (27), no Nilton Santos, e estava presente no estádio para a decisão, a qual assistiu ao lado do dono da SAF.

— Até para ver a dimensão de um clube como esse, já da reunião no hotel ele (Textor) me agarrou e disse "vamos para o jogo". Nem em casa eu fui. Fui contratado naquele momento, nem sequer tive um momento de reflexão. Olho para o meu telefone e tenho 250 mensagens que ainda não consegui responder. Fiquei muito orgulhoso por ter gente do meu passado, diretores, jogadores. Muitos jogadores, não só do Benfica na época da formação, mas muitos por onde passei... Meu Instagram está inundado de mensagens. O Botafogo é gigantesco. Eu nem tenho tempo para isso (responder todas as mensagens), mas não recebi nada do Artur Jorge ainda, mas sei que ele está torcendo por nós.

Por fim, Renato Paiva exaltou o Botafogo, falou sobre a pressão de defender o atual campeão da Libertadores, e citou o trabalho de Artur Jorge na última temporada.

— Pode assustar a questão (pressão) porque o clube acabou de ganhar o que ganhou. Prefiro esse peso de ter que jogar para ganhar todos os dias, lutar por todos os títulos, da pressão de uma torcida gigante. É isso que nós cremos. Não há nenhum profissional que vá escolher lutar contra rebaixamento do que lutar por títulos. Nos últimos dias senti um orgulho enorme pela minha carreira, que não teve ajudas, e este passo também foi assim. Não conhecia John Textor nem ninguém do Botafogo. O desafio é lindíssimo, o plantel tem muita qualidade, teremos um mês para trabalhar, o que é raro no Brasil, e isso vai nos ajudar a colocar as coisas no lugar. O Artur deixou uma base de trabalho clara e obviamente não vou fazer mudanças radicais, vou aproveitar muito do que o Artur deixou aqui. É pôr um pouquinho da nossa ideia e jogar para ganhar sempre - declarou.

Agora, o Botafogo terá cerca de 30 dias de treinos com o novo técnico para se preparar para o início do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro estreia no dia 29 de março, sábado, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.