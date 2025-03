A Fifa confirmou, nesta quarta-feira (5), que a premiação do Mundial de Clubes será de US$ 1 bilhão (R$ 5,75 bilhões na cotação atual). A competição, que acontece em junho deste ano, contará com 32 clubes dos cinco continentes, dentro eles, o Botafogo, campeão da Libertadores 2024.

O valor a ser pago em premiação divulgado pela entidade é maior que o da Copa do Mundo, e será divulgado entre os clubes participantes. Além disso, terá as divisões a cada fase classificatória.

De acordo com o jornal britânico “The Independent”, os clubes da Conmebol – entre eles o Botafogo – receberão entre US$ 10 milhões (R$ 57,5 milhões) e US$ 15 milhões (R$ 86,3 milhões). Enquanto os clubes europeus poderiam receber algo entre US$ 60 milhões (R$ 345 milhões) e US$ 90 milhões (R$ 518 milhões), dependendo do desempenho na competição. Os valores oficiais ainda não foram dibulgados pela Fifa.

Segundo a projeção da entidade, o Mundial de Clubes 2025 terá receitas na casa dos US$ 2 bilhões de dólares, cerca de R$ 11,5 bilhões na cotação atual. Até 2026, a meta orçamentária da entidade prevê receitas que cheguem até US$ 13 bilhões (quase R$ 75 bilhões), sendo que 90% do valor será reinvestido nas competições da entidade.

Além da premiação recorde para clubes em uma competição da Fifa, foi criado um mecanismo de solidariedade com os clubes participantes. Segundo o comunicado oficial, a ação visa favorecer os clubes através da distribuição de renda gerada pelo torneio. Segundo o próprio texto, a instituição não ficará com nenhum valor arrecadado no Mundial de Clubes.

O torneio acontece entre 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense são os representantes brasileiros na competição. O evento precede a Copa do Mundo de 2026, que também acontece nos EUA, além de Canadá e México.

