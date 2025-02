O Botafogo começou o ano irreconhecível do time campeão da Libertadores em 2024. Ao ser derrotado por 2 a 0 para o Racing na final da Recopa Sul-Americana, nesta quinta-feira (27), o Glorioso deixou escapar o terceiro título disputado no início da temporada, e inicia 2025 bem abaixo do esperado.

Depois de conquistar dos dos principais títulos do futebol brasileiro, o Alvinegro passou por mudanças e uma 'virada de página'. Com 15 saídas do elenco e uma troca de técnico repentina, a equipe precisou 'começar do zero' no Campeonato Carioca.

Carlos Leiria assumiu o time interinamente, mas os resultados ruins pressionaram, e o técnico retornou ao comando do sub-20, dando lugar a Cláudio Caçapa. Desde que assumiu o time, no duelo contra o Boavista, pelo Campeonato Carioca, o saldo não é positivo. Foram quatro jogo: um empate e três derrotas. Mas além do resultado, o desempenho também deixa a desejar.

Aquele time com marcação alta, pressão, domínio e que sufocava o adversário, em 2024, parece não existir mais. Mesmo com a base da equipe principal mantida, os jogadores parecem não se reconhecer mais dentro de campo, e o que se vê são diversas erros de passe, chutões e cruzamentos na área. Saída de bola e arrancada em contra-ataque são quase sempre desarmadas ao chegar na área adversária.

A dificuldade de construção de jogadas ofensivas de perigo tem sido a tônica do Botafogo de 2025. Não à toa seus atacantes titulares vivem uma seca de gols. A estreia do elenco principal nesta temporada foi no clássico contra o Fluminense, no dia 29 de janeiro, em vitória por 2 a 1, no Nilton Santos. Essa foi a última vez que Igor Jesus e Savarino, pilares do time campeão da América, marcaram pelo Alvinegro.

Desde então foram apenas mais três gols marcados em oito jogos: Patrick de Paula, em derrota na Supercopa do Brasil; e Kayke, contra o Nova Iguaçu e Boavista. Com isso, o clube se tornou o time da Série A com o pior aproveitamento, mais derrotas e menos gols marcados por jogo em 2024.

Números do Botafogo em 2025

⚔️ 14 jogos

✅ 4 vitórias

⚖️ 1 empate

❌ 9 derrotas

📊 31.0% aproveitamento

⚽ 12 gols (0.86 / j)

🚫 19 gols sofridos (1.36 / j)

🧤 3 jogos sem sofrer gol (21.4%)

Com três trocas de comando em dois meses, a indefinição de um técnico se mostrou um dos principais problemas para a falta de organização e desempenho em campo deste Botafogo. Mas agora, a espera acabou. O português Renato Paiva foi anunciado como treinador, nesta quinta-feira (27), após a partida.

Agora, o Botafogo terá cerca de 30 dias de treinos com o novo técnico para se preparar para o início do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro estreia no dia 29 de março, sábado, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.