Diretor da CBF revela bastidores da contratação de Davide Ancelotti pelo Botafogo

Diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano comentou como foram as negociações para Davide Ancelotti deixar o cargo de auxiliar na Seleção e se tornar treinador principal no Botafogo. Em entrevista ao podcast Tupi na Rede Cast, da Rádio Tupi, o dirigente também afirmou que o bom desempenho do técnico italiano em sua primeira experiência como treinador principal “não é surpresa”.

Segundo Caetano, a aproximação do Botafogo foi feita de maneira respeitosa e transparente, envolvendo diretamente nomes como Alessandro Brito, Léo Coelho, Augusto Moura e Thairo Arruda.

- Desde a nossa conversa inicial, o Davide sempre deixou claro que tinha o desejo de ser técnico principal. Tanto que até o contrato dele com a Seleção previa essa possibilidade. Não houve nenhum problema, e a cordialidade do Botafogo na abordagem foi exemplar - afirmou o dirigente, que confirmou que Davide retornará à comissão técnica da Seleção apenas na Copa do Mundo de 2026.

Davide Ancelotti é o téncico do Botafogo desde junho de 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Ainda durante a entrevista, Rodrigo Caetano ressaltou a formação sólida de Ancelotti e disse que o desempenho inicial no Botafogo já mostra sua identidade.

- Ele tem formação e se preparou para isso. As ideias de jogo são muito claras. Certamente foram feitas reuniões entre ele e a diretoria do Botafogo para alinhar pensamentos. Isso é essencial em qualquer contratação, especialmente a de um técnico - completou.

Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, assumiu o comando do Botafogo após passagem como auxiliar do pai em clubes europeus e na Seleção Brasileira. No Glorioso, o jovem treinador vem sendo elogiado pela organização tática e pela rápida adaptação ao futebol brasileiro. O técnico de 36 anos já comandou o Glorioso em cinco partidas e está invicto: três vitórias e dois empates.