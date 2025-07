Especulado no Botafogo, atacante se aproxima de clube de La Liga

Jovic tem 93 gols na carreira e busca alcançar 100 com o Real Oviedo.

Jovic teve a situação esfriada, com interesse do Cruz Azul.

Atacante tinha sido especulado no Botafogo para substituir Igor Jesus.

Real Oviedo negocia com Luka Jovic, ex-Milan e Real Madrid.

O Real Oviedo, clube recém-promovido à primeira divisão da Espanha, está próximo de acertar com um atacante que foi especulado recentemente no Botafogo. Trata-se de Luka Jovic, sérvio ex-Milan e Real Madrid. A informação é da "Radio MARCA".

Luka Jovic, de 27 anos, teve seu nome ligado ao Botafogo antes do Mundial de Clubes e era cotado para substituir Igor Jesus, vendido ao Nottingham Forest. O atacante sérvio chegou a entrar em negociações com o Glorioso em dado momento, porém, a situação esfriou e o jogador, inclusive, esteve fortemente ligado ao futebol do México, visado pelo Cruz Azul.

Depois de mais de um mês de fortes especulações, Luka Jovic está mais próximo de definir seu futuro com o Real Oviedo preparando os últimos trâmites para oficializar o reforço de peso. Inclusive, o técnico Veljko Paunović, também sérvio, foi fundamental nas negociações, apostando que Jovic retornará aos seus melhores momentos, que o tornaram um grande destaque no Eintracht Frankfurt.

Luka Jovic em ação pela seleção da Sérvia (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Números de Jovic pelo Milan

Luka Jovic vem de anos bastante inconsistentes após sucessivas apostas na recuperação de seu melhor futebol. Nas últimas duas temporadas, atuando pelo Milan, Jovic marcou 13 gols em 47 partidas, além de duas assistências. Apesar da grande expectativa inicial, por conta de seu desempenho no Eintracht Frankfurt, o atacante sérvio não chegou nem aos 100 gols como profissional. Aos 27 anos, o jogador totaliza 93 bolas nas redes, já contando participações pela seleção. A importante marca deverá ser alcançada com a camisa do Real Oviedo.

