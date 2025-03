Ednaldo Rodrigues revela posição da CBF sobre utilização de gramado sintético

Nas últimas semanas, a dicussão sobre a utilização dos gramados sintéticos ganhou força nas redes sociais com uma campanha feita por jogadores de destaque no futebol brasileiro. Nomes como Neymar, Gabigol, Lucas e Thiago Silva se posicionaram contra o uso, argumentando que a dinâmica de jogo é afetada. Agora, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, falou sobre o tema.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

▶️ Gramado sintético: o que dizem estudos sobre lesões

A entidade tem debatido o assunto com os clubes envolvidos, e segundo dirigente, qualquer situação será tomada exclusivamente com as equipes.

– A CBF anda em debate permanente com os clubes. Hoje os clubes têm voz e independência no seu livre pensar. A Comissão Nacional de Clubes tem uma sala especial dentro da instituição, onde eles debatem todos os pontos que eles possam julgar interessantes. A CBF não tem participação ali. Nós fazemos questão de não ter essa participação. A não ser que sejamos chamados para dar alguma contribuição técnica ou jurídica. Exatamente para eles terem essa independência de decidirem o que é melhor para a maioria. A CBF sempre vai respeitar, também obedecendo todo um processo de leis ou de regimentos que possam amparar

continua após a publicidade

Ednaldo revelou que promete entregar um estudo sobre a quantidade de lesões em gramados sintéticos e naturais para auxiliar no debate, mas sem ter “voz ativa”.

– Esse debate acredito que vai ser feito, o presidente da comissão médica da CBF, Jorge Pagura, está concluindo um estudo, ouvindo vários médicos e reunindo informação científica, daquilo que pode ser ruim para os atletas ou que possa trazer qualquer consequência. Acreditamos que na reunião do Conselho Técnico esse estudo já esteja feito. E o próprio doutor Jorge Pagura vai apresentar lá para os clubes, antes, porém, tratando com cada médico de cada clube da Série A e da Série B.

continua após a publicidade

No Brasileirão, três estádios tem grama completamente sintética. São eles: Allianz Parque (Palmeiras), Arena da Baixada (Athletico-PR) e Nilton Santos (Botafogo).

Além destes três estádios, a Neo Química Arena, casa do Corinthians, e o Maracanã, principal palco do futebol do Rio de Janeiro, contam com gramados híbridos. Neste tipo de gramado, há uma mistura entre grama sintética e natural. No estádio do Timão, por exemplo, a proporção de grama sintética em meio ao campo natural chega a 4% no máximo.

Gramado sintético de fato agrava lesões? Lance! consulta especialista

Será que o gramado sintético é um vilão quando o assunto é ocasionar ou aprofundar lesões em jogadores? Para descobrir o Lance! consultou especialistas e a resposta científica é: não.

O entendimento geral é de que não há diferença na incidência de lesões entre os dois tipos de piso. No entanto, uma boa manutenção do gramado sintético é necessária para garantir a segurança dos jogadores. Além disso, a ambientação dos jogadores ao piso sintético também é um aspecto importante na prevenção de lesões.

- O gramado sintético é um piso mais duro e, além disso, ele escorrega menos. A grama normal, verdinha, viva, molhada, facilita que o jogador escorregue, ou seja, a chuteira não trava. Com isso, o entendimento, fala para a gente que é um piso mais duro, escorrega menos, onde a chuteira pode cravar no chão e proporcionar lesões. Mas tudo isso tem a ver com a ambientação do atleta com o piso. O atleta ambientado se protege melhor, tem mais noção do corpo no espaço, de equilíbrio, pode haver alguma diferença. Mas não existe um trabalho científico que comprove essa questão - destacou Tiago Lazzaretti Fernandes, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP (Universidade de São Paulo) e ex- médico da Portuguesa entre 2008 e 2009.

➡️ Neymar, Gabigol e mais jogadores iniciam campanha contra gramado sintético