Experiente com a base, Renato Paiva quer identificar talentos no Botafogo

Renato Paiva terá quase um mês inteiro para preparar o Botafogo até a estreia como treinador em um jogo oficial. E, além de promover ajustes que acredita serem necessários, o técnico português também quer observar os jogadores recém-saídos da base e que tenham condições de compor o elenco principal, como aconteceu em boa parte dos jogos do time no Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

➡️Reação de titular do Botafogo ao saber da chegada de Renato Paiva viraliza; veja

— Há ali um conjunto de jovens que, obviamente, nós precisamos conhecer, e conhecer é trabalhar com eles. Não é conhecer o nome, não é conhecer o vídeo, é estar com eles, trabalhar com eles, identificar rapidamente as suas características positivas e as coisas que necessitam melhorar, e a partir daí fazer um trabalho específico com eles — declarou Renato Paiva nessa sexta-feira (28), ao ser apresentado como novo técnico do Botafogo.

O treinador atuou por 18 anos na base do Benfica, de Portugal, e é justamente essa longa experiência que ele quer aproveitar agora para potencializar talentos formados no novo clube.

continua após a publicidade

— Eu, como treinador de grande base formadora, vou sempre olhar primeiro para dentro de casa, antes de olhar para fora e contratar. Agora, eu também sei, e aqui é o mais difícil num clube gigante, e num clube que exige vitórias e títulos, encontrar esta base, este equilíbrio, não é fácil. Nós não vamos comprometer nem o crescimento dos jovens e lançar jovens só pra criar números, nem comprometer o rendimento e a luta para conquistar títulos para lançar jovens de forma obrigatória — disse o técnico do Botafogo.

Renato Paiva: 'Base precisa conquistar espaço'

Ainda que demonstre o desejo de buscar soluções na base do Botafogo, Renato Paiva frisou em mais de uma oportunidade que os jogadores vão precisar demonstrar seu valor em campo

continua após a publicidade

— Ninguém cresce só treinando. Eles vão precisar de oportunidades, mas isso eles têm que conquistar. Só por ser jovem não quer dizer que a porta esteja aberta para ele ser titular, ele tem que conquistar — sustentou o técnico português.

— É preciso um contexto para lançar um jovem, e o contexto está garantido porque há um conjunto de jogadores com muita experiência e com muita qualidade que precisam rodear esses jovens. E não só dentro do campo, mas fora, em termos de conselhos, de vivência, e passar essa experiência a eles — comentou Renato Paiva, citando o grupo principal do Botafogo.