Veja a fortuna de Walter Salles, torcedor do Botafogo e diretor de ‘Ainda Estou Aqui’

Torcedor apaixonado do Botafogo, o cineasta Walter Moreira Salles fez história neste domingo (2) ao conquistar o Oscar de melhor filme internacional com "Ainda Estou Aqui". Além do reconhecimento no cinema, o diretor também faz parte de uma das famílias mais ricas do país, acumulando uma fortuna bilionária.

🔥 A paixão de Walter Salles pelo Botafogo

O cineasta nunca escondeu sua paixão pelo Botafogo. Ele já mencionou em entrevistas sua admiração pelo clube carioca e tornou essa relação oficial em 2017, quando crompou o Espaço Lonier, onde fica o CT do Botafogo, por cerca de R$ 30 milhões junto do irmão João e cedeu a estrutura para o Alvinegro.

O Botafogo, inclusive, tem uma dívida de R$ 34,6 milhões com os irmãos Moreira Salles - R$ 17,3 milhões para cada -, valor que será pago em parcelas mensais durante 13 anos. Neste formato, Walter receberá R$ 110,8 mil até o fim do valor.

💰 A fortuna de Walter Salles

Segundo a Forbes, Walter Salles tem um patrimônio estimado em US$ 4,4 bilhões (R$ 25,8 bilhões). Ele é herdeiro de uma das maiores fortunas do Brasil, originada no setor bancário e industrial.

Seu pai, Walther Moreira Salles, foi fundador do Banco Itaú, uma das instituições financeiras mais influentes do país. Além disso, a família possui investimentos em mineração, energia e diversos setores estratégicos da economia.

🎬 Do mundo dos negócios para o cinema

Mesmo sendo parte de um império financeiro, Walter Salles construiu seu próprio legado no cinema. Ele dirigiu obras premiadas, como "Central do Brasil", indicado ao Oscar, e "Diários de Motocicleta", que venceu o Globo de Ouro.

Agora, com "Ainda Estou Aqui", Salles volta a ser destaque, provando que seu impacto vai muito além do esporte e dos negócios.