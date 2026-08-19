Paulo Bonamigo volta atrás e não será coordenador técnico do Botafogo Profissional alegou problemas pessoais e pressão externa para declinar o cargo

Paulo Bonamigo não vai mais assumir o cargo de coordenador técnico do Botafogo. O profissional alegou problemas pessoais e a pressão externa após a repercussão negativa de seu nome entre parte da torcida alvinegra. A informação foi dada inicialmente pelo Canal do TF e pelo jornalista Thiago Veras, e confirmada pelo Lance!.

O nome de Bonamigo havia sido anunciado pelo Botafogo como parte de uma reformulação no departamento de futebol do clube. A chegada do ex-treinador, que retornaria ao Glorioso em uma nova função, porém, não foi bem recebida por todos os torcedores, que fizeram críticas nas redes sociais e questionaram a escolha da diretoria.

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A ideia inicial era que Bonamigo chegasse acompanhado de outros três profissionais para integrar a estrutura do futebol alvinegro. Marcelo Salles, conhecido como "Fera", segue como auxiliar técnico fixo, Ronaldo Torres assume como preparador físico e Thiago Alves fica responsável por uma função ligada à gestão esportiva.

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Rodrigo Bellão assume como técnico interino do Botafogo

As alterações acontecem após a saída de Franclim Carvalho do comando da equipe principal. Além do treinador, deixam o clube os auxiliares Luís Felipe e Mauro Moderno, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos. Rodrigo Bellão, atual técnico do Sub-20, assume interinamente a equipe principal. O treinador comandará o Botafogo no próximo compromisso, contra o Cienciano, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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