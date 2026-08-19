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Botafogo precisa repetir noite histórica de goleadas; relembre outras remontadas

Alvinegro precisa reviver noites históricas para avançar na Sul-Americana

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 11:59
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Botafogo x Aurora
Jogadores do Botafogo celebram goleada sobre o Aurora no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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Botafogo sofreu um dos maiores vexames da sua história ao ser goleado por 6 a 1 pelo Cienciano, no Peru, na partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Agora, o Glorioso precisa de uma vitória por seis gols de diferença no Nilton Santos para avançar diretamente às quartas de final. Caso vença por cinco gols de vantagem, a disputa será decidida nas cobranças de pênaltis.

Relembre outras grandes vitórias, goleadas e remontadas do Botafogo em competições continentais.

➡️ As heranças deixadas por Franclim Carvalho para o Glorioso

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⭐Grandes remontadas

Botafogo 6 x 0 Aurora - Pré-Libertadores de 2024

O primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1 na altitude de Cochabamba. Júnior Santos marcou para o Botafogo, mas o time sofreu o empate nos acréscimos. Na volta (28/2), no Nilton Santos, o Botafogo goleou o Aurora por 6 a 0, com quatro gols de Júnior Santos, um de Tiquinho Soares e um de Savarino.

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Placar agregado: Botafogo 7 x 1 Aurora

Botafogo 4 x 0 Deportivo Quito - pré-Libertadores de 2014

No jogo de ida, na altitude de Quito, o Botafogo foi derrotado por 1 a 0. No Maracanã, a história foi diferente. O Glorioso venceu por 4 a 0, com três gols de Wallyson.

Placar agregado: Botafogo 4 x 1 Deportivo Quito

Botafogo 3 x 0 Atlético-MG – Copa Conmebol 1993

Na semifinal da Copa Conmebol, o Botafogo entrou em campo em Caio Martins pressionado: havia perdido o jogo de ida por 3 a 1. Com apoio da torcida, o time reverteu o placar com gols de Sinval, Élvis e André Silva, garantindo vaga na final.

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Placar agregado: Botafogo 4 x 3 Atlético-MG

🔥Goleadas

Alexander Barboza e Gregore se abraçam em comemoração a gol do Botafogo sobre o Peñarol
Alexander Barboza e Gregore se abraçam em comemoração a gol do Botafogo sobre o Peñarol (Foto: Eitan ABRAMOVICH/AFP)

Botafogo 5 x 0 Peñarol - Semifinal da Libertadores 2024

No jogo de ida, o Botafogo atropelou o Peñarol no Nilton Santos, goleando por 5 a 0. Savarino (2x), Alexander Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus marcaram. Na volta, no Estádio Centenário, em Montevidéu, o Botafogo poupou seus titulares e teve Mateo Ponte expulso aos 70 minutos, resultando na derrota por 3 a 1. Thiago Almada marcou o gol alvinegro na ocasião.

Placar agregado: Botafogo 6 x 3 Peñarol

Botafogo x Corinthians - fase preliminar da Sul-Americana 2007

O Botafogo venceu o Corinthians por 3 a 1 no jogo de ida, no Maracanã. Na partida de volta, disputada no Pacaembu, o Botafogo voltou a vencer o Corinthians, desta vez por 2 a 1.

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Placar agregado: Botafogo 5 x 2 Corinthians

Botafogo x Atlético-MG - 1ª fase da Sul-Americana 2008

O Botafogo eliminou o Atlético-MG na primeira fase da Copa Sul-Americana 2008 com uma vitória por 3 a 1 no jogo de ida e uma goleada por 5 a 2 no jogo de volta. Lucio Flavio (2x), Jorge Henrique, Carlos Alberto e Leandro Almeida (contra) marcaram na goleada.

Placar agregado: Botafogo 8 x 3 Atlético-MG

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