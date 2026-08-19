Botafogo vende ingressos a R$ 5 e tenta lotar Nilton Santos por reação na Sula Clube faz promoção de ingressos e amplia benefícios para sócios

O Botafogo aposta no apoio da torcida para tentar transformar o Nilton Santos em um trunfo na noite desta quinta-feira (20). Após sofrer uma goleada por 6 a 1 para o Cienciano, no Peru, no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, o clube promoveu uma redução nos preços dos ingressos e disponibilizou entradas a partir de R$ 5 (meia-entrada do setor Norte).

A iniciativa busca incentivar a presença dos torcedores em uma partida na qual o Glorioso precisa de uma reação histórica para seguir vivo na competição.

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⭐ Botafogo precisa repetir noite histórica de goleadas; relembre outras remontadas

Além da redução no preço dos ingressos, o clube também ampliou os benefícios para os sócios. Torcedores de todos os planos têm direito a check-in gratuito para a partida contra o Cienciano.

Os benefícios também incluem acompanhantes gratuitos. Sócios dos planos Glorioso e Alvinegro podem levar até três acompanhantes, enquanto os associados dos planos Joias do Bairro, Preto, Escolhido, Branco e Nossa Gente têm direito a dois acompanhantes gratuitos.

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📺 Botafogo x Cienciano: onde assistir ao duelo pelas oitavas da Sul-Americana ao vivo

Botafogo reduz preço dos ingressos em busca de apoio da torcida para remontada contra o Cienciano (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

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18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

🎫Valor dos ingressos para Botafogo x Cienciano

LESTE INFERIOR

Inteira: R$90,00 / Meia: R$45,00

LESTE SUPERIOR

Inteira: R$60,00 / Meia: R$30,00

OESTE INFERIOR

Inteira: R$120,00 / Meia: R$60,00

NORTE

Inteira: R$40,00 / Meia: R$20,00

SUL (Visitante)

Inteira: R$77,50 / Meia: R$38,00

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