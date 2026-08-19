Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Botafogo vende ingressos a R$ 5 e tenta lotar Nilton Santos por reação na Sula

Clube faz promoção de ingressos e amplia benefícios para sócios

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 14:34
Favorite o Lance! no Google
Nilton Santos recebe Botafogo x Mirassol
Nilton Santos recebe Botafogo x Cienciano (Foto: Leonardo Bessa / Lance!)

O Botafogo aposta no apoio da torcida para tentar transformar o Nilton Santos em um trunfo na noite desta quinta-feira (20). Após sofrer uma goleada por 6 a 1 para o Cienciano, no Peru, no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, o clube promoveu uma redução nos preços dos ingressos e disponibilizou entradas a partir de R$ 5 (meia-entrada do setor Norte).

A iniciativa busca incentivar a presença dos torcedores em uma partida na qual o Glorioso precisa de uma reação histórica para seguir vivo na competição.

continua após a publicidade

⭐ Botafogo precisa repetir noite histórica de goleadas; relembre outras remontadas

Além da redução no preço dos ingressos, o clube também ampliou os benefícios para os sócios. Torcedores de todos os planos têm direito a check-in gratuito para a partida contra o Cienciano.

Os benefícios também incluem acompanhantes gratuitos. Sócios dos planos Glorioso e Alvinegro podem levar até três acompanhantes, enquanto os associados dos planos Joias do Bairro, Preto, Escolhido, Branco e Nossa Gente têm direito a dois acompanhantes gratuitos.

continua após a publicidade

📺 Botafogo x Cienciano: onde assistir ao duelo pelas oitavas da Sul-Americana ao vivo

Estádio Nilton Santos recebe bom público para Botafogo x Chapecoense (Foto: Leonardo Bessa / Lance!)
Botafogo reduz preço dos ingressos em busca de apoio da torcida para remontada contra o Cienciano (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos da Libertadores - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

🎫Valor dos ingressos para Botafogo x Cienciano

LESTE INFERIOR
Inteira: R$90,00 / Meia: R$45,00

LESTE SUPERIOR 
Inteira: R$60,00 / Meia: R$30,00

OESTE INFERIOR 
Inteira: R$120,00 / Meia: R$60,00

NORTE
Inteira: R$40,00 / Meia: R$20,00

SUL (Visitante)
Inteira: R$77,50 / Meia: R$38,00

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Tudo sobre
Sugerida para você!
Botafogo x Cienciano.

Botafogo

Botafogo x Cienciano: onde assistir o duelo pelas oitavas da Sul-Americana ao vivo

Há 49 minutos
Botafogo x Aurora

Botafogo

Botafogo precisa repetir noite histórica de goleadas; relembre outras remontadas

Há 2 horas
Metro - rio de janeiro

Futebol Nacional

MetrôRio estende horário para jogos de Flamengo e Botafogo

Há 4 horas
Franclim Carvalho foi demitido do Botafogo

Fora de Campo

Torcida aponta técnico ideal para o Botafogo após saída de Franclim

Há 7 horas
Vitor Pereira em sua estreia pelo Nottingham Forest contra o Fenerbahce, pela Europa League

Botafogo

Franclim demitido do Botafogo: veja cinco técnicos livres no mercado

Há 9 horas
Franclim Carvalho (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo

As heranças deixadas por Franclim Carvalho para o resto de 2026 do Botafogo

Há 9 horas
Mais LANCE!
Sabino comemorando gol

Chaveamento da Sul-Americana: veja adversário do São Paulo e caminho dos brasileiros

Franclim Carvalho no comando do Botafogo

Torcida do Botafogo reage à saída de Franclim Carvalho

O Botafogo foi goleado por 6 a 1 pelo Cieniano pela Copa Sul-Americana

Botafogo anuncia coordenador técnico e auxiliar permanente em nova estrutura do futebol

Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo

Botafogo demite o técnico Franclim Carvalho

Martín Anselmi comandando treino do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Ex-técnico do Botafogo é elogiado em estreia na La Liga

Rizek comenta sobre o momento do Botafogo no Campeonato Brasileiro

Rizek alerta sobre risco de rebaixamento do Botafogo: 'Toda pinta'

Gabriel de Alba é o empresário que assinou contrato vinculante com a SAF Botafogo

Novo investidor da SAF do Botafogo, Gabriel de Alba chega ao Rio

Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Brasileirão: Flamengo corta vantagem do Palmeiras, e Vasco aumenta risco de queda

Botafogo retornou ao Rio sob protestos de organizada

Botafogo retorna ao Rio sob protestos de organizada no aeroporto

Sandro Barbosa em ação pelo Botafogo

Por onde anda Sandro Barbosa, ex-zagueiro do Botafogo?

Franclim Carvalho em Vitória x Botafogo no Brasileirão

Franclim questiona VAR após lance com Danilo em derrota do Botafogo

O Vitória venceu o Botafogo por 1 a 0 pelo Brasileirão

Dê suas notas: Botafogo perde para o Vitória fora de casa no Brasileirão

Lance de Danilo e Ramon em Vitória e Botafogo no Campeonato Brasileiro gerou revolta

Decisão de arbitragem em Vitória x Botafogo gera revolta: 'Injusto'