Botafogo vende ingressos a R$ 5 e tenta lotar Nilton Santos por reação na Sula
Clube faz promoção de ingressos e amplia benefícios para sócios
O Botafogo aposta no apoio da torcida para tentar transformar o Nilton Santos em um trunfo na noite desta quinta-feira (20). Após sofrer uma goleada por 6 a 1 para o Cienciano, no Peru, no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, o clube promoveu uma redução nos preços dos ingressos e disponibilizou entradas a partir de R$ 5 (meia-entrada do setor Norte).
A iniciativa busca incentivar a presença dos torcedores em uma partida na qual o Glorioso precisa de uma reação histórica para seguir vivo na competição.
⭐ Botafogo precisa repetir noite histórica de goleadas; relembre outras remontadas
Além da redução no preço dos ingressos, o clube também ampliou os benefícios para os sócios. Torcedores de todos os planos têm direito a check-in gratuito para a partida contra o Cienciano.
Os benefícios também incluem acompanhantes gratuitos. Sócios dos planos Glorioso e Alvinegro podem levar até três acompanhantes, enquanto os associados dos planos Joias do Bairro, Preto, Escolhido, Branco e Nossa Gente têm direito a dois acompanhantes gratuitos.
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🎫Valor dos ingressos para Botafogo x Cienciano
LESTE INFERIOR
Inteira: R$90,00 / Meia: R$45,00
LESTE SUPERIOR
Inteira: R$60,00 / Meia: R$30,00
OESTE INFERIOR
Inteira: R$120,00 / Meia: R$60,00
NORTE
Inteira: R$40,00 / Meia: R$20,00
SUL (Visitante)
Inteira: R$77,50 / Meia: R$38,00
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