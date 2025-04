Marlon Freitas comenta homenagem em bandeirão de ídolos do Botafogo: ‘Fui escolhido’

O Botafogo venceu o Juventude, por 2 a 0, no Nilton Santos, pela segunda rodada do Brasileirão, com gols de Igor Jesus e Mateo Ponte. Mas, antes da bola rolar, um bandeirão de ídolos alvinegros chamou a atenção dos jogadores. Nele, Marlon Freitas e Luiz Henrique foram a novidade.

A escolha pelos jogadores foi feita a partir de uma votação nas redes sociais, que contou com cerca de 17 nomes. O capitão e o atacante foram os eleitos para serem representados no plantel de ídolos da história do clube depois da conquista dos títulos da Libertadores e Brasileirão na última temporada.

Depois da vitória contra o Juventude, Marlon Freitas falou sa homenagem feita pelos torcedores e frisou que está orgulho, "mas não satisfeito", já que ainda tem um longo caminho a trilhar com a camisa alvinegra.

– Ah, surpresa, né? Mas ao mesmo tempo feliz. Feliz porque eu estou no Botafogo, é o meu terceiro ano, mas parece que eu já tenho dez. Pela intensidade que eu vivo nesse clube, por tudo que aconteceu, tudo muito rápido. Eu fui escolhido, estou muito feliz de estar aqui. Agradecer o carinho. Agradecer demais porque eu não esperava, né? Estar com o meu rosto nessa bandeira, do lado de grandes ídolos do clube. Eu tenho muita estrada pela frente ainda com essa camisa. Tenho mais esse ano, mais o próximo ano de contrato. Sempre que eu entrar no campo, eu vou tentar fazer o meu melhor. Estou orgulhoso, mas não satisfeito. Vou ter um caminho longo pela frente, e eu tenho certeza que eu vou dar muita alegria para essa torcida.

O capitão deixou claro que não sabia da homenagem, e fez questão de exaltar todos os funcionários do clube.

– Tenho muita estrada pela frente, uma caminhada longa ainda. E sempre que eu entrar em campo, eu vou tentar dar o meu melhor.Vou tentar ajudar meus companheiros, ajudar o próximo, todas as pessoas que trabalham nos bastidores, que muitas das vezes não aparecem também. Acho que esse é o meu propósito. Sempre ajudar o próximo, e dar alegria para essa torcida.

Gol de Igor Jesus

– Isso foi trabalhado depois do jogo da Libertadores, que faltou um pouco a gente atacar o espaço, preencher mais a área. Com três, quatro jogadores, numa tabelinha. O Arthur fez um grande cruzamento, o Igor fez o gol. O Igor é um grande finalizador. Um centroavante assim despensa comentário. Foi feliz, fez um grande jogo e estou feliz por ele.

Gol do Mateo Ponte

– O Mister também sempre cobra dos laterais. Do lateral oposto, está entrando na área, está fechando. Às vezes o lateral do adversário não está esperando esse elemento surpresa, que é o lateral fechando nas costas do lateral adversário. Isso também foi trabalhado. Isso mostra que a gente está evoluindo, que a gente tem muita coisa para melhorar ainda. Mas é como foi antes do jogo, a gente corrige os erros ganhando. Temos muita coisa que a gente precisa melhorar, muitos erros que nós cometemos nessa partida. Eu tenho certeza que no próximo jogo a gente vai evoluir para corrigir esses erros.

Agora, o Botafogo vira a chave para o duelo contra o Carabobo, da Venezuela, pela segunda rodada da Libertadores, na próxima terça-feira (8), a partir das 19h (de Brasília), no Nilton Santos. O Glorioso perdeu o primeiro jogo na competição por 1 a 0 para a Universidad del Chile, em Santiago, na última semana.