Luiz Henrique se declara ao Botafogo em despedida: ‘Ano mais feliz da minha vida’

O Zenit anunciou, nesta segunda-feira (20), que acertou a compra de Luiz Henrique em negociações com Botafogo. Além do jogador, os clubes também acertaram a contratação de Wendel e Arthur para o Alvinegro. Em publicação nas redes sociais, o atacante se despediu do Glorioso.

continua após a publicidade

▶️ Retrospectiva 2024: Luiz Henrique vai de coadjuvante a Rei da América com o Botafogo

➡️ Zenit anuncia acordo com Botafogo para transferência de jogadores

O clube russo fez uma proposta de 35 milhões de euros, cerca de R$ 218 milhões, pelo jogador, que foi o grande destaque da última temporada, e o Glorioso aceitou a oferta. O atleta de 25 anos, incialmente, titubeou sobre um acerto com o Zenit, mas mudou de ideia, e as conversas avançaram. Além dos € 35 milhões de euros, Luiz Henrique ainda pode render mais 5 milhões de euros em metas.

Em negociação, foi acordado que o Botafogo ainda vai manter 20% dos direitos econômicos do atacante, o que pode gerar mais retorno econômico em caso de uma futura venda.

continua após a publicidade

Podendo render cerca de R$ 250 milhões aos cofres alvinegros, o 'Rei da América' se tornou, e por muito, a venda mais cara da história do Botafogo, e também, a maior venda de um atleta com mais de 21 anos no futebol brasileiro.

Em publicação nas redes sociais, o jogador se declarou ao Alvinegro e agradeceu aos torcedores pelo apoio desde seu retorno ao futebol brasileiro.

continua após a publicidade

– Eu que agradeço por tudo que fez por mim, Botafogo sempre estará no meu coração e da minha família, vocês fizeram o ano de 2024 o mais feliz da minha vida e da minha carreira. Também quero agradecer essa torcida maravilhosa que me apoiou desde a minha chegada no Clube. Grato por tudo.

Depois de ser anunciado pelo Zenit, o Glorioso também se despediu do atleta campeão da Libertadores e do Brasileirão.

Confira nota de despedida do Botafogo

O Pantera Negra marcou o nome na história do Clube Mais Tradicional com a sua canhota mágica e muita irreverência. Talento raro do futebol, fez milhões de apaixonados sorrirem na terra e no céu. Lá de cima, a nossa constelação entrou em festa, inclusive o eterno dono da poderosa camisa 7: Garrincha!

Ao ver o seu legado honrado, o #MaiorDeTodosOsTempos sorriu ao lado de botafoguenses imortais. A magia dos áureos tempos do futebol pairou sobre a América para coroar um novo rei: Luiz Henrique. O garoto do Vale do Carangola, com a essência do jogo e brilho nos olhos, dominou o Brasil e todo o continente. Debochou, venceu, comemorou, foi premiado e hoje se despede do Botafogo carregado de glórias.

Obrigado, Luiz Henrique! Você nos fez sorrir de forma única e abrilhantou o nosso fantástico ano de 2024. A torcida alvinegra para sempre lembrará de você!

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo