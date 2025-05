Luiz Henrique diz que evoluiu em um aspecto após saída do Botafogo

Luiz Henrique chegou ao Zenit em janeiro de 2025, após vencer o Campeonato Brasileiro e a Libertadores pelo Botafogo e ser eleito o Rei da América no ano de 2024. Para muitos, foi sua melhor versão como jogador de futebol profissional. Em entrevisa exclusiva ao Lance!, Luiz Henrique revelou que evoluiu nesta temporada após a saída do Botafogo. O jogador tem quatro participações em gols pelo clube russo e sonha com uma convocação para a Seleção Brasileira.

Luiz Henrique chegou ao Zenit no meio da temporada europeia, em janeiro deste ano. No início de sua passagem, o brasileiro fez gol na final da Winline RPL Winter Cup – torneio amistoso - e foi campeão em jogo contra o Spartak Moscow após vencer a partida por 3 a 0. Restando duas rodadas para o fim, o Zenit está na briga pelo título do Campeonato Russo e está em segundo lugar com 60 pontos - um a menos que o líder Krasnodar. O brasileiro avaliou seu desempenho e evolução no clube, ressaltando a melhora no quesito físico.

— Eu avalio essa minha primeira temporada de alto nível. Estou mantendo meu futebol que eu tive quando eu estava no Botafogo. Estou até achando um pouco melhor na parte física, de estar dentro da partida nos 90 minutos. Estou conseguindo terminar minhas partidas muito bem. Lá em cima, driblando, voltando para marcar, ajudando a equipe. Então eu acho que eu estou muito melhor de físico do que quando eu estava no Botafogo — disse Luiz Henrique ao Lance!

Pelo Botafogo, Luiz Henrique fez 55 jogos, sendo 50 como titular. O atacante fez 12 gols e deu cinco assistências na campanha histórica do clube na temporada passada, conquistando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao Lance!, o jogador revelou por que recusou propostas da Premier League para fechar com o Zenit.

Luiz Henrique revelou se tem vontade de voltar ao Botafogo

O atacante de 24 anos não se esqueceu de seu tempo no Botafogo. Na primeira partida no Nilton Santos do clube no Brasileirão, a torcida homenageou Luiz Henrique o colocando em um bandeirão junto com os ídolos do passado. Os nomes lembrados foram Garrincha, Nilton Santos, Didi, Jairzinho, Carlito Rocha, Gerson, Quarentinha, Heleno de Freitas, Amarildo e Túlio Maravilha, Luiz Henrique e Marlon Freitas. Perguntado se tem o desejo de voltar ao clube que fez história, o brasileiro não hesitou.

Luiz Henrique comemora gol marcado pelo Botafogo sobre o Atlético-MG na final da Libertadores (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

— Claro (pensa em voltar ao Botafogo), penso sim. Só que agora eu estou aqui, estou na Rússia. Tenho contrato aqui ainda. Mas, futuramente, se Deus quiser, eu posso voltar um dia — revelou o brasileiro.

