Botafogo negocia ida de Rafael Lobato para clube português

Promessa das categorias de base do Botafogo, o atacante Rafael Lobato, de 19 anos, pode estar de saída para o futebol europeu. Ainda em tratativas por renovação com o Glorioso, o jogador entrou no radar do Rio Ave, de Portugal, e as negociações esquentaram nos últimos dias.

A SAF ainda ajusta o modelo de negócio e estuda possibilidades para a transferência acontecer. A SAD (Sociedade Anônima Desportiva) do Rio Ave tem o grego Evangelos Marinakis como dono de 80% das ações - ele e John Textor estreitam laços por projetos envolvendo jovens atletas.

Rafael Lobato disputou dez partidas pelo time principal do Botafogo em 2025, sendo nove pelo Campeonato Carioca e uma na Supercopa Rei. Já no Brasileirão Sub-20, o jogador tem 11 jogos e sete gols marcados.

O jogador tem sido ausência no dia a dia do sub-20 do alvinegro. Ele não participou dos últimos jogos da categoria e não tem treinado com o grupo comandado por Rodrigo Bellão.

Lobato foi "solução" do Botafogo no Cariocão

Apontado como promessa para a temporada e alçado a solução caseira para o Campeonato Carioca, Rafael Lobato esteve no elenco principal do Glorioso no início do ano, atuando, inclusive, como coringa na Taça Guanabara: lateral-esquerdo, meia e ponteiro. Mas o jovem perdeu espaço e retornou ao Sub-20 do time.

Racismo já foi barreira na carreira e na vida

Se hoje Lobato tem boas perspectivas para a carreira, o jovem enfrentou adversidades que deixaram marcas no início da trajetória no futebol.

- Já enfrentei preconceitos sociais e raciais. Senti na pele que colegas e seus familiares não queriam aproximação. Certa vez, numa confraternização entre atletas e pais, ignoraram totalmente a mim e minha mãe por sermos de uma comunidade carente. Já fizeram gozação até com a minha chuteira. Isso dói muito, mas também dá uma força enorme para buscar os objetivos - afirmou Rafael Lobato.