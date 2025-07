Segundo apuração do Lance!, o Botafogo busca a contratação de Davide Ancelotti, filho e auxiliar técnico de Carlo Ancelotti, para assumir o comando do clube depois da saída de Renato Paiva. Caso o negócio se concretize, essa será a primeira experiência como treinador profissional de Davide.

Apesar de não ter nenhuma experiência como comandante de uma equipe profissional, Davide Ancelotti tem passagens por gigantes do futebol europeu. Como auxiliar e preparador físico, acompanhou o pai no Paris Saint-Germain, no Bayern de Munique, no Napoli e no Real Madrid.

Atualmente, Davide está auxiliando Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, mas não se juntou à comissão imediatamente. Quando Carlo Ancelotti chegou ao Brasil, Davide estava negociando com o Rangers, da Escócia, para assumir a equipe, mas as tratativas não avançaram e ele se apresentou no segundo jogo da Seleção sob o comando de seu pai - a vitória por 1 x 0 sobre o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Carlo Ancelotti ao lado do filho Davide durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Clubes que Davide Ancelotti negociou

O assistente da Seleção Brasileira possui licença PRO da FIFA para treinadores, fazendo-o apto para assumir equipes profissionais de todo mundo. Antes de se juntar à comissão técnica do Brasil, além de negociar com o Rangers, esteve próximo de assumir o Como, da Itália, e o Deportivo la Coruña, da Espanha, como técnico principal. Contudo, optou por seguir com o pai na Canarinho.

O Botafogo entra em campo no próximo sábado (12), para enfrentar o Vasco, em Brasília. O duelo é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.

