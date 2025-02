O Botafogo perdeu a partida e o título da Recopa Sul-Americana para o Racing, nesta quinta-feira (27), no Nilton Santos. Com gols de Zaracho e Zuculini, a equipe argentina venceu por 2 a 0, e apenas confirmou a taça do torneio continental. Depois do jogo, John Textor reuniu os jogadores no campo para um discurso.

Com a derrota, o Glorioso perde a segunda final, e o terceiro título disputado neste início de temporada. Com a demora para confirmar um novo técnico e as diversas mudanças no elenco, a equipe campeã da Libertadores parece ter demorado um pouco mais para se entrosar em campo.

O dono da SAF falou com a imprensa depois do jogo e revelou o que disse para os jogadores após o apito final. Textor reuniu os atletas enquanto apontava para a torcida do Racing, ainda em campo.

– Olha, eu nunca ouvi alguém celebrar em nossa casa assim. Eu não gostei, eles merecem, eles nos deram. Eu queria ter certeza, enquanto nossos jogadores se aprofundavam em suas pensamentos, eu queria ter certeza de que eles ouvissem com atenção, abrissem seus corações para ouvir aquilo. Foi um som doloroso, que nunca deveria ter acontecido em nosso campo. Eles sabem disso, eu provavelmente não precisaria ter duto, mas foi o que eu senti naquela época. Isso não pode acontecer em nossa casa.

Agora, o Botafogo terá cerca de 30 dias de treinos com o novo técnico Renato Paiva para se preparar para o início do Campeonato Brasileirão. O Alvinegro estreia no dia 29 de março, sábado, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

O norte-americano falou sobre a escolha do novo técnico, anunciado nesta quinta-feira (27), após a partida. Renato Paiva estava presente no Nilton Santos e assistiu ao jogo com Textor.

– Ainda não alcançamos nosso objetivo. O jeito do Botafogo é inteligente, técnico e rápido. Gostei de alguns treinadores que entrevistamos. Um trazia muito no vestiário, outro tinha seu próprio estilo de jogo. Mas eu queria um técnico que treinasse do nosso jeito: inteligente, técnico e rápido. E encontrei o nosso cara.

