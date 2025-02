Torcedores do Botafogo apontam culpado na Recopa: ‘Fraquíssimo’

No empate parcial entre Botafogo e Racing no jogo de volta da Recopa Sul-Americana, o técnico interino Cláudio Caçapa desagrada parte da torcida. O comandante é apontado como um dos culpados por um jogo abaixo da média do Alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Inclusive, a decisão continental deve ser o último jogo de Caçapa à frente do Botafogo, uma vez que o Glorioso acertou a chegada de Renato Paiva. No entanto, o interino não consegue reverter a vantagem do Racing de 2 a 0 criada na Argentina.

Em três jogos desde que assumiu o Botafogo no lugar de Carlos Leiria, Cláudio Caçapa sofreu duas derrotas e teve um empate. O comandante não conseguiu classificar o Alvinegro nem para a Taça Rio e corre o risco de perder a Recopa caso não reverta o resultado contra o Racing no segundo tempo.

continua após a publicidade

Confira as reações na web: