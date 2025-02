Racing é campeão da Recopa, e Botafogo acumula mais um vexame na temporada

Em mais um jogo de dar sono, o Botafogo foi derrotado pelo Racing por 2 a 0, nesta quinta-feira (27), na final da Recopa Sul-Americana, no Nilton Santos. Zaracho e Zuculini foram os autores dos gols da equipe argentina. Com um placar agregado de 4 a 0, a equipe campeã da Libertadores perde o segundo título disputado em 2025. Agora, o Alvinegro terá um mês de treinos com o novo técnico Renato Paiva até voltar a campo contra o Palmeiras, pela primeira rodada do Brasileirão.

Como foi a partida?

O primeiro foi sem grandes emoções no Nilton Santos. O Racing começou melhor e chegou com mais perigo ao gol alvinegro. Nos primeiros minutos, foram oito finalizações, sendo quatro no alvo. Mas, a equipe de Cláudio Caçapa retomou a posse de bola, e conseguiu chegar mais vezes. Artur e Matheus Martins buscavam jogadas individuais para chegar na área argentina, mas quase sempre acabaram desarmados pela defesa. Sem muito repertório, os minutos finais foram de chutões e cruzamentos na área. Aos 45 minutos, a torcida pediu pênalti em possível mão de Salas na hora de afastar a bola da área do Racing, mas bola bateu no rosto. Por fim, o Glorioso só chutou uma vez no alvo, apesar de dominar os minutos finais da primeira etapa.

O segundo tempo começou com um balde de água fria. Se os torcedores alvinegros ainda tinham alguma esperança de uma virada, ela acabou aos quatro minutos. Martínez ganhou de Gregore, e cruzou para o meio. Martirena dominou, e bateu para gol, mas corte feito por Barboza acabou sobrando para Zaracho bater de primeira por cima do gol de John. Placar aberto, e explosão dos quatro mil argentinos presentes no estádio. Com o placar de 3 a 0 no agregado, o Racing colocou a mão na taça, e precisou apenas administrar o resultado.

O Botafogo até tentou ir para frente. Caçapa decidiu por tirar Gregore, e colocar Rwan Cruz, atacante, para buscar o resultado. Mas, quem balançou as redes foi o Racing novamente. Com erro de Alex Telles na saída de bola, Zaracho tocou para Martínez, que rola para Martirena. Ele acha Zuculini na área, que bateu para estufar as redes e ampliar o marcador. Com 4 a 0 no agregado, torcedores alvinegros decidiram por antecipar sua saída do estádio para que La Guardia Imperial comandasse a festa. Com a ciência de uma tarefa impossível, Caçapa optou por poupar a maioria dos titulares e mesclou a equipe, enquanto o Racing permaneceu mais perto de fazer o terceiro, do que o Botafogo diminuir o placar.

Com três oportunidades de título no início de 2025, o Alvinegro sai sem taça, com um elenco pouco entrosado e com tempo de trabalho para dar a volta por cima e focar no início do Campeonato Brasileiro.

O que vem por aí?

Agora, o Botafogo terá cerca de 30 dias de treinos com o novo técnico Renato Paiva para se preparar para o início do Campeonato Brasileirão. O Alvinegro estreia no dia 29 de março, sábado, contra Palmeiras, pela primeira rodada, no Allianz Parque.

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x 2 Racing

Jogo de volta — Recopa Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro (BRA);

🥅 Gol: Zaracho, 4'/2ºT (0-1); Zuculini, 23'/2ºT (0-2)

🟨 Cartões amarelos: Gregore (Botafogo); Vietto (Racing); Adrián Martínez (Racing); Barboza (Botafogo); Nardoni (Racing)

BOTAFOGO (Técnico: Cláudio Caçapa)

John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore (Rwan Cruz), Marlon Freitas e Savarino (Newton); Matheus Martins (Kayke Queiroz), Artur (Jeffinho) e Igor Jesus

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Arias; Di Cesare (Conti), Colombo, Quiroz; Martirena (Mura), Nardoni, Zucullini (Almendra), Rojas; Vietto (Zaracho); Martínez (Solari) e Salas

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (Venezuela)

🖥️ VAR: Juan Soto (Venezuela)

