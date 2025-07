Porto anuncia campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo

O Porto anunciou nesta quarta-feira (30) a contratação do volante Kauê, campeão brasileiro e da Libertadores, formado na base do Botafogo. O jogador assinou contrato com o Dragão até 2030 e, inicialmente, reforçará a equipe B do clube português.

— Estou muito feliz, é a realização de um sonho estar a vestir a camisa do FC Porto, um dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz e sinto-me preparado para este desafio[...] Vou dar o meu máximo e quero ajudar o FC Porto em tudo o que for preciso. Um dia quero chegar à equipe A — disse o volante.

Em reta final de contrato, Kauê tinha vínculo com o Botafogo válido até março de 2026, mas houve um acordo para que o Alvinegro mantivesse 50% dos direitos econômicos. O clube carioca poderá receber 4,5 milhões de euros (R$ 29,3 milhões) se quiser adquirir mais 30% e o volante bater metas contratuais.

Kauê, novo reforço do Porto, pelo Botafogo

Kauê entrou em campo em 30 partidas como profissional do Botafogo, marcou quatro gols e deu três assistências. O volante de 20 anos fez sua última partida pelo Glorioso em 22 de maio, na derrota por 1 a 0 para o Capital, em Brasília. Ele fez parte do grupo que conquistou o Brasileirão e a Libertadores em 2024.

