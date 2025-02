John Textor minimiza derrotas do Botafogo: ‘Não dou a mínima’

Dono da SAF do Botafogo, John Textor minimizou o início decepcionante do Alvinegro no início da temporada. Questionado sobre o motivo de ter jogado a medalha de vice-campeão da Recopa fora, o norte-americano explicou a razão e reafirmou que a temporada inicia a partir de março.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

- Eu não fico com medalhas de perdedores. Somos campeões da América do Sul até novembro de 2025. Somos os atuais campeões brasileiros até dezembro de 2025. A temporada começa agora. Eu não ligo nem um pouco para essas copas de marketing.

Textor também comentou sobre a pressão dos torcedores do Botafogo por conta dos fracassos na Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. O empresário voltou a reafirmar que as competições são "copas de marketing" e confia na recuperação do clube no segundo semestre.

continua após a publicidade

- Em 2024, escutei dos torcedores que fomos horríveis no Carioca, que não tínhamos técnico até a última semana antes da temporada começar e entregamos o melhor ano em 120 anos. Então, me desculpa que temos essas copas de marketing durante uma pré-temporada, no meio de uma janela de transferências. Eu usei esses meses para montar o elenco. Fiz a mesma coisa no ano passado. O time estava em formulação quando enfrentamos o Flamengo. Volte um ano atrás. O time que temos agora está mais preparado agora do que em fevereiro de 2024. Peço paciência aos torcedores - encerrou John Textor.

Por conta da eliminação precoce no Campeonato Carioca, o Botafogo ficará mais de um mês sem entrar em campo. A próxima partida do Alvinegro será diante do Palmeiras, na estreia do Brasileirão, entre os dias 29 e 31 de março.

continua após a publicidade