Durante a derrota por 2 a 0 para o Racing, pela final da Recopa Sul-Americana, nesta quarta-feira (28), no Estádio Nilton Santos, torcedores do Botafogo entraram em confronto com policiais militares e seguranças. A confusão começou após a exibição de faixas críticas à gestão do clube, levando os seguranças a tentarem retirá-las, o que resultou em confronto físico. O registro das faixas e do confronto foi feito pela rede social "Fogão do Meu Coração".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Protesto seguido de socos e empurrões

As faixas exibidas pelos torcedores continham críticas ao planejamento do clube e à ausência de um técnico. Uma delas trazia a frase "2 meses sem técnico", enquanto outra era "Planejamento de M***" . A tentativa de remoção das faixas pelos seguranças exacerbou os ânimos, culminando em troca de socos e empurrões. Depois, policiais entraram em ação dispersando os torcedores.

Textor minimiza fase do Botafogo

Textor também comentou sobre a pressão dos torcedores do Botafogo por conta dos fracassos na Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. O empresário voltou a reafirmar que as competições são "copas de marketing" e confia na recuperação do clube no segundo semestre.

continua após a publicidade

- Em 2024, escutei dos torcedores que fomos horríveis no Carioca, que não tínhamos técnico até a última semana antes da temporada começar e entregamos o melhor ano em 120 anos. Então, me desculpa que temos essas copas de marketing durante uma pré-temporada, no meio de uma janela de transferências. Eu usei esses meses para montar o elenco. Fiz a mesma coisa no ano passado. O time estava em formulação quando enfrentamos o Flamengo. Volte um ano atrás. O time que temos agora está mais preparado agora do que em fevereiro de 2024. Peço paciência aos torcedores - encerrou John Textor.

O que vem por aí?

Agora, o Botafogo terá cerca de 30 dias de treinos com o novo técnico Renato Paiva para se preparar para o início do Campeonato Brasileirão. O Alvinegro estreia no dia 29 de março, sábado, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

continua após a publicidade