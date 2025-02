Textor revela motivo pela escolha de Renato Paiva como técnico do Botafogo

Dono do Botafogo, John Textor revelou os motivos pelos quais escolheu Renato Paiva como novo técnico do clube. O comandante afirmou que o português se encaixa no perfil do estilo que quer ver em campo e compatível com os jogadores do elenco atual.

- Ainda não alcançamos nosso objetivo. O jeito do Botafogo é inteligente, técnico e rápido. Gostei de alguns treinadores que entrevistamos. Um trazia muito no vestiário, outro tinha seu próprio estilo de jogo. Mas eu queria um técnico que treinasse do nosso jeito: inteligente, técnico e rápido. E encontrei o nosso cara.

Além de elogiar o trabalho de Renato Paiva no Bahia, John Textor também afirma que vê o comandante como uma peça chave para construir o futuro do Botafogo. O empresário elogiou o período em que o português trabalhou nas categorias de base e confia no projeto do novo comandante.

- Eu gastei muito tempo com os amigos no Benfica. Eu amo a base, os treinadores. Eu gostei de que ele passou 15 anos na base. Teve muitas oportunidades de subir e não quis. Já construímos um time campeão da América. Temos que construir uma base de garotos que tenham desejam, possam treinar e jogar na equipe principal. É assim que construímos sustentabilidade. Ele conhece o Brasil. Gostei do que ele fez aqui, da maneira que ele treinou. Mas treinar 15 anos na base porque você, porque você confia, você quer desenvolver... Esse é o técnico certo para a gente, para o nosso projeto.

Sem jogos até o início do Campeonato Brasileiro, Renato Paiva tem mais de um mês de trabalho para conhecer o elenco do Botafogo e incutir sua filosofia no Alvinegro. O Glorioso faz sua estreia na maior competição nacional diante do Palmeiras, no fim de março.