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John Textor critica demissão de Franclim Carvalho no Botafogo: 'É um erro'

Treinador foi demitido na noite desta terça-feira (18)

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 15:46
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John Textor se posicionou contra a demissão de Franclim Carvalho do Botafogo. Em entrevista à ESPN, o empresário americano classificou a decisão como um erro e defendeu o trabalho do treinador português, desligado do clube nesta terça-feira (18), dias após a goleada sofrida para o Cienciano, do Peru, pela Copa Sul-Americana.

A saída de Franclim foi definida após uma reunião da liderança do Botafogo com Gabriel de Alba, novo investidor da SAF. O português não resistiu à sequência negativa da equipe, eliminação na Copa do Brasil e possível queda nas oitavas da Sula.

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– O que eu vou te dizer agora não vai melhorar minha popularidade com a torcida, mas o que vou te garantir é que demitir o Franclim é um erro. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre quem ele é. Franclim é absolutamente uma das grandes mentes da comissão técnica que ganhou os títulos do melhor ano da história do Botafogo. Ele era uma peça incrível da comissão do Artur Jorge. O Franclim ajudava o Artur a tomar decisões dentro do jogo, a fazer substituições, ele comandava os treinos. O método da comissão era compartilhado, eles trabalharam juntos por muito tempo e confiavam um no outro. Se você é um torcedor que não gostou que o Artur Jorge foi embora, então você não deveria ter um problema com o Franclim. Essa é a questão número um – iniciou Textor.

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Na entrevista, John Textor também apontou fatores extracampo que, na visão dele, prejudicaram o trabalho de Franclim Carvalho. O americano citou os problemas financeiros e institucionais envolvendo o Botafogo Social, além das restrições para contratação de jogadores.

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– Eu acredito que o Franclim merece mais respeito. Eu me sinto mal pelo fato dos torcedores do Botafogo estarem sendo tão emocionalmente afetados que eles perdem a noção de como ele é um cara forte como pessoa, de como ele é um treinador forte e como ele contribuiu para a gente ter o melhor ano da história. Ele [Franclim] recebeu uma mão de pôquer muito ruim esse ano… O Botafogo Social vem bloqueando dinheiro, e acabou que o técnico que teve que lidar com esse ambiente de transfer bans. Mesmo com as quantias incríveis de dinheiro que a gente fica ouvindo que a SAF vai conseguir de caras como o 'Arcanjo Gabriel' [Gabriel de Alba, da GDA Luma], nós não estamos comprando os jogadores que precisamos para as posições corretas.

– Estamos usando um elenco extremamente jovem. O Franclim teve que jogar um longo período sem suas estrelas, principalmente o Danilo, que não estava jogando antes da parada para a Copa do Mundo. E, mesmo com tudo isso, se você olhar as últimas partidas, a equipe jogou bem em muitos momentos. É claro que o Botafogo sofreu em alguns jogos, mas, há alguns dias, ele ganhou do Cruzeiro e do 'ex-chefe' dele, o nosso campeão Artur Jorge. O Franclim jogou muito bem contra o Fluminense, mesmo com um elenco reduzido – continuou.

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– Eu não demitiria o Franclim, pois seu trabalho é bom. Ele nos trouxe títulos ao lado do Artur Jorge. Quando você perde jogos, como aconteceu no Peru, você perde como time, como instituição. Você não perde jogos como pessoa. E, quando o Botafogo perdeu aquele jogo, o Eduardo (Iglesias) deveria ter aparecido, o JP [João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo Social] deveria ter aparecido, o [Carlos Augusto] Montenegro deveria ter aparecido… Você não pode abandonar o treinador aos abutres. O Franclim será um grande treinador em outro lugar se for demitido, e é por isso que seria um erro a demissão – concluiu John Textor sobre a demissão de Franclim Carvalho.

A manifestação de John Textor ocorre em um momento em que o empresário já não possui poder de gestão sobre a SAF do Botafogo.

Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo
John Textor se posicionou contra a demissão de Franclim Caravlho (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
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