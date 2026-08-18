Botafogo demite o técnico Franclim Carvalho Técnico português não suportou as derrotas para Cienciano-PER e Vitória

Fim da linha para o técnico Franclim Carvalho no Botafogo. O português não suportou a goleada impiedosa sofrida para o Cienciano-PER, na última quinta-feira (13), pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, e a derrota para o Vitória, no Barradão, pelo Brasileirão. A demissão foi tomada nesta terça-feira (18), após reunião da liderança com Gabriel de Alba, novo investidor da SAF.

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A equipe será comandada interinamente por Rodrigo Bellão, assim como na transição feita do trabalho de Martín Anselmi para o do português. Após a publicação da matéria, a informação foi confirmada pelo Botafogo em nota.

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— O Botafogo informa que Franclim Carvalho não é mais o técnico da equipe principal de futebol. A decisão foi comunicada ao profissional nesta terça-feira (18). Também deixam o clube os auxiliares Luís Felipe e Mauro Moderno, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos. O Botafogo agradece a Franclim e aos demais profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios — escreveu o clube em trecho do comunicado.

Durou apenas 22 jogos a passagem do treinador pelo Glorioso, com dez vitórias, sete empates e cinco derrotas. Sob seu comando, o Botafogo se despediu na terceira fase da Copa do Brasil e vive situação delicada na Sul-Americana, precisando vencer o Cienciano por seis gols na próxima quinta-feira (20) para passar de fase.

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Confira a nota oficial do Botafogo

Franclim Carvalho não é mais o técnico do Botafogo; Clube define novos profissionais da comissão técnica permanente



O Botafogo informa que Franclim Carvalho não é mais o técnico da equipe principal de futebol. A decisão foi comunicada ao profissional nesta terça-feira (18).… pic.twitter.com/gHnW1tEc13 — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 18, 2026

"Franclim Carvalho não é mais o técnico do Botafogo; Clube define novos profissionais da comissão técnica permanente

O Botafogo informa que Franclim Carvalho não é mais o técnico da equipe principal de futebol. A decisão foi comunicada ao profissional nesta terça-feira (18). Também deixam o Clube os auxiliares Luís Felipe e Mauro Moderno, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.

O Botafogo agradece a Franclim e aos demais profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios.

Rodrigo Bellão, atual treinador da equipe Sub-20, assumirá interinamente a equipe e será o comandante no próximo compromisso, diante do Cienciano, pelo duelo de volta das oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana.

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Adicionalmente, o Botafogo irá estruturar uma nova configuração em sua comissão técnica permanente. Paulo Bonamigo, profissional com ampla experiência no futebol brasileiro e que comandou o Botafogo em 2004, assume o cargo de Coordenador Técnico.

Ronaldo Torres, preparador físico com passagens vitoriosas pelo futebol brasileiro, incluindo os títulos do Campeonato Brasileiro com o Botafogo, em 1995, e com o Fluminense, em 2010, será o responsável pela Preparação Física.

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Marcelo Salles, conhecido como "Fera", profissional que iniciou sua trajetória no Botafogo e reúne experiências como auxiliar técnico em grandes clubes do futebol brasileiro, assume o cargo de Auxiliar Técnico permanente do Clube.

Os novos profissionais se juntam a Rodrigo Bellão e aos demais integrantes da comissão técnica na preparação da equipe.

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Franclim Carvalho no comando do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Franclim Carvalho foi contratado pelo Botafogo no mês de abril, após a passagem — também frustrante — do argentino Martín Anselmi. O português só tinha uma breve experiência como treinador, no B SAD, de Portugal, e foi o auxiliar de Artur Jorge no ano de 2024, nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores.

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Ele foi o oitavo técnico da era SAF. Antes de Franclim, o Glorioso foi comandado por Luís Castro (3/22 a 6/23), Bruno Lage (7/23 a 10/23), Tiago Nunes (11/23 a 2/24), Artur Jorge (4/24 a 1/25), Renato Paiva (2/25 a 6/25), Davide Ancelotti (6/25 a 12/25) e Martín Anselmi (1/26 a 3/26).

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