Igor Jesus encerra jejum, e Botafogo vence o Juventude pelo Brasileirão

O Botafogo venceu o Juventude, por 2 a 0, neste sábado (5), em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão, em primeiro triunfo no campeonato nacional. Igor Jesus e Mateo Ponte foram os autores dos gols da partida. Com o resultado, o Alvinegro assume, momentaneamente, a terceira posição na tabela, com quatro pontos. Agora, vira a chave para enfrentar o Carabobo, pela Libertadores, na próxima terça-feira (8).

Como foi a partida?

O primeiro tempo não foi de encher os olhos no Nilton Santos. Debaixo de chuva, o Juventude ofereceu mais perigo ao gol alvinegro do que os próprios donos da casa, e perdeu uma boa chance com Taliari logo no início do jogo. Porém, o Botafogo foi mais efetivo. Em poucas oportunidades nos primeiros 45 minutos, Igor Jesus encerrou um jejum nove jogos sem marcar e abriu o placar aos 23 minutos. Artur tentou lance individual na área, cruzou para o centroavante que, de cabeça, colocou a bola no canto do gol de Marcão. Nos acréscimos, Savarino teve a oportunidade de ampliar, mas chutou para fora.

O segundo tempo foi altos e baixos. A equipe de Fábio Mátias voltou melhor do intervalo, empilhando oportunidades de empates. Mas sofreu com a falta de pontaria e com boa sdefesas do goleiro John. Logo aos 10 minutos da segunda etapa, Renato Paiva fez mudanças: Vitinho deu lugar para Mateo Ponte e Patrick de Paula saiu para a entrada de Santi Rodríguez.

As mudanças pareceram ter efeito imeditado,e o Glorioso assumiu o controle da partida. Depois de cinco minutos de pisar em campo, Mateo Ponte iniciou jogada no campo de defesa e passou para Savarino, que abriu para Cuiabano na esquerda. O camisa 66 fez ótimo cruzamento para o lateral-esquerdo, que chutou de primeira para ampliar o placar.

A partir daí, o Botafogo assumiu o controle e chegou a balançar as redes pela terceira vez. Ponte cruzou na medida para Igor Jesus, que dominou a bola, girou e bateu de fora da área no cantinho de Marcão. Mas, o golaço foi anulado por impedimento do lateral.

Nos minutos finais, Paiva decidiu pela estreia de Mastriani com a camisa alvinegra. O uruguaio entrou em campo aos 40 minutos no lugar de Igor Jesus, muito ovacionado pelos torcedores no Nilton Santos. Apesar do Juventude ter recuperado a posse de bola, teve dificuldade na criação de jogadas até o setor ofensivo. Por fim, o Botafogo terminou melhor do que começou, e transformou o estádio alvinegro em salão de festas. Os destaques ficam para o camisa 99, Artur e Mateo Ponte.

O que vem por aí?

Agora, o Botafogo vira a chave para o duelo contra o Carabobo, da Venezuela, pela segunda rodada da Libertadores, na próxima terça-feira (8), a partir das 19h (de Brasília), no Nilton Santos. O Glorioso perdeu o primeiro jogo na competição por 1 a 0 para a Universidad del Chile, em Santiago, na última semana.

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo 2 x 0 Juventude

2ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 5 de abril, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro-RJ

🥅 Gol: Igor Jesus, 23'/1ºT (0-1); Mateo Ponte (16', 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Alexander Barboza (Botafogo); Giraldo (Juventude); Gregore (Botafogo); Adriano Martins (Juventude); Batalla (Juventude)

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Gregore (Newton), Marlon Freitas e Patrick de Paula (Santi Rodríguez); Artur, Savarino e Igor Jesus (Mastriani)

JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Marcão, Ewerthon, Abner, Adriano Martins, Alan Ruschel, Daniel Giraldo (Nenê), Jadson, Mandaca, Emerson Batalla (Giovanny), Petterson (Garcez) e Gabriel Taliari (Matheus Babi)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back e Bruno Cesar Chaves Vieira

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez

