Torcedores do Botafogo questionam titularidade de jogador: ‘Pra que serve?’

Apesar de não ter feito um primeiro tempo de encher os olhos, o Botafogo vai vencendo o Juventude na segunda rodada do Brasileirão. Porém, mesmo com Igor Jesus abrindo o placar no Nilton Santos, a torcida alvinegra não poupou críticas a alguns jogadores do elenco. O principal alvo delas foi Patrick de Paula.

O jogador assumiu uma nova função na equipe com a chegada do técnico Renato Paiva, que constantemente o elogia. Antes um volante, Patrick tem atuado como um meia ofensivo e mais próximo do gol. Ainda que seja o artilheiro do Botafogo na temporada, com cinco gols, a atuação deste sábado não agradou aos torcedores.

Nos primeiros 45 minutos, o Juventude levou mais perigo ao gol alvinegro do que os donos da casa. Debaixo de chuva, o Botafogo criou pouco, mas foi efetivo. Aos 23 minutos, Artur tentou lance individual na área, cruzou para o centroavante que, de cabeça, colocou a bola no canto do gol de Marcão.

Além dos erros de passes, os internautas questionaram a lentidão na reposição da marcação e a insistência na titularidade do atleta. Confira os comentários:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X JUVENTUDE

2ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 5 de abril, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro-RJ

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Savarino e Igor Jesus

JUVENTUDE: Marcão, Ewerthon, Abner, Adriano Martins, Alan Ruschel, Daniel Giraldo, Jadson, Mandaca, Emerson Batalla, Petterson e Gabriel Taliari

