Artur Jorge se vangloriza de trabalho no Botafogo: ‘Fui o melhor treinador da história’

Depois de liderar o Botafogo nos títulos da Libertadores e Campeonato Brasileiro 2024, Artur Jorge, atual técnico do Al-Rayyan, falou ao “Sport TV”, de Portugal, sobre o trabalho feito no futebol brasileiro e explicou o motivo de mudanças na carreira.

– Eu diria que é mais o ir em busca constante de projetos, que me são propostos, que aparecem naturalmente com mais facilidade quando ganhamos. Aconteceu em Braga, aconteceu assim também no Botafogo. Acabo por ter a oportunidade de escolher dentro daquilo que entendo ser o melhor, que muitas vezes fala-se pelo fechar de alguns ciclos. Entendi que naquela altura que o ciclo no Braga estava prestes a fechar. Era o fim da temporada. - explicou o treinador sobre o fim de ciclo no clube português.

Artur Jorge chegou ao Alvinegro em abril de 2024 e foi responsável por uma rápida mudança de postura na equipe que se tornaria campeã nacional e continental. O português esteve à frente do Botafogo em 55 partidas. Durante esse período, alcançou 31 vitórias, 15 empates e sofreu apenas nove derrotas, conquistando dois títulos: a Conmebol Libertadores e o Brasileirão.

O técnico explicou o motivo de ter deixado o clube brasileiro ao fim da temporada mágica, e frisou que se tornou o melhor treinador da história do Botafogo.

– Entendi também e concluí toda a temporada no Botafogo, onde não tenho dúvida nenhuma de que fui o melhor treinador da história do Botafogo, por aquilo que conquistamos, pelo que conseguimos fazer em termos de título. É um fato. Vai sempre ficar marcado na história do clube. Surgiu depois a possibilidade de vir para o Al-Rayyan, que me abre outra perspectiva em contexto totalmente diferente em projeto talvez mais abrangente do que os que tive no passado recente.

Artur Jorge respondeu se voltaria à Portugal em algum momento da carreira. Apesar de não fechar as portas para um retorno à terra natal, ele frisou que assumiria apenas três clubes portugueses: Benfica, Porto ou Sporting.

– Tive propostas que me chegaram pelo meu empresário. O meu empresário apresentou para podermos conversar e ponderar a possibilidade. Voltaria a Portugal apenas para treinar um dos três grandes. Havia essa possibilidade, mas tendo em conta os timings, na altura descartamos outras propostas.