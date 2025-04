O técnico do PSG, Luis Enrique, já está com olhos para o Mundial de Clubes de 2025. Em entrevista coletiva de imprensa nesta sexta-feira (4), o treinador do time parisiense confessou que não é o maior conhecedor do futebol do Brasil, mas elogiou os jogadores brasileiros e prometeu conhecer mais e acompanhar em especial um time - o Botafogo.

- Não conheço o futebol brasileiro em detalhes, é verdade. Mas é evidente que os melhores jogadores do Brasil também são os melhores nos clubes, especialmente aqui na Europa. O Mundial de Clubes vai mostrar quem é o melhor do mundo. Na Europa, temos sorte porque conseguimos atrair e trazer jogadores de todos os continentes, da África, da América do Sul e assim por diante. Mas o que é certo é que passarei a conhecer mais e acompanharei o Botafogo de perto -, revelou Luis Enrique em coletiva de imprensa antes de partida contra o Angers, pela Ligue 1.

Luis Enrique em PSG x Atlético de Madrid, pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

PSG, Botafogo... quem mais está no grupo B do Mundial de Clubes? Veja mais informações da competição

A primeira edição do novo formato do Mundial de Clubes da Fifa acontecerá entre os dias 14 de junho e 13 de julho de 2025 e será sediado nos Estados Unidos. A competição conta com 32 equipes, divididas em oito grupos com quatro times, e terá formato de fase de grupos seguido por mata-mata (oitavas de final, quartas de final, semifinal e final, todas disputadas em jogo único).

O Paris Saint-Germain e o Botafogo integram o grupo B do torneio ao lado do Atlético de Madrid, da Espanha, e do Seattle Sounders, dos Estados Unidos.

Antes do confronto com o time brasileiro, Luis Enrique estreia no Mundial contra o Atlético de Madrid, no dia 15 de junho, enquanto o Botafogo pega o Seattle Sounders, no mesmo dia. Para a terceira e última rodada, o PSG pega o Seattle Sounders no mesmo horário em que o alvinegro joga contra o Atlético de Madrid, às 16h do dia 23 de junho.

Veja todos os grupos do Mundial de Clubes

Os oito grupos da competição ficaram divididos desta maneira:

Grupo A: Palmeiras (Brasil), Porto (Portugal), Al-Ahly (Egito) e Inter Miami (Estados Unidos);

Grupo B: Paris Saint-Germain (França), Atlético de Madrid (Espanha), Botafogo (Brasil) e Seattle Sounders (Estados Unidos);

Grupo C: Bayern de Munique (Alemanha), Auckland City (Nova Zelândia), Boca Juniors (Argentina) e Benfica (Portugal);

Grupo D: Flamengo (Brasil), Espérance de Tunis (Tunísia), Chelsea (Inglaterra) e time a definir.

Grupo E: River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japão), Monterrey (México) e Inter de Milão (Itália);

Grupo F: Fluminense (Brasil), Borussia Dortmund (Alemanha), Ulsan (Coreia do Sul) e Mamelodi Sundowns (África do Sul);

Grupo G: Manchester City (Inglaterra), Wydad Casablanca (Marrocos), Al Ain (Emirados Árabes Unidos) e Juventus (Itália).

Grupo H: Real Madrid (Espanha), Al-Hilal (Arábia Saudita), Pachuca (México) e RB Salzburg (Áustria).