Botafogo lança novo uniforme inspirado na arte do grafite; veja

Foi revelado na tarde desta sexta-feira (4) o novo uniforme do Botafogo, o quarto da coleção da SAF para a temporada 2025/2026. A peça estampa na parte frontal grafismos feitos por spray formando o nome do clube sobreposto em branco, preto e cinza, e será utilizada pelos jogadores na partida deste sábado, contra o Juventude, no Nilton Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Santiago Rodríguez veste a nova camisa do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

As costas são totalmente pretas, com numeração inspirada na caligrafia com grafite na arte urbana carioca. O símbolo da empresa e o escudo do clube são em dourado, e a campanha foi chamada de "Aura 90", com referências à década de 1990, e estampada na barra inferior. A que será utilizada pelos goleiros é verde, com as mangas tendo o mesmo desenho.

— Inspirada na cultura urbana carioca e nos grafites espalhados pela cidade, a peça exalta a irreverência das ruas e a arte que se entrelaça com o futebol no imaginário do torcedor — escreveu o Botafogo, na divulgação.

AURA 90! 🔥👔



Inspirados na cultura urbana e nos grafites da cidade, Botafogo e Reebok apresentam o novo Uniforme IV! 📻⚽



Camisas à venda nas lojas físicas da @botafogo_store! Em breve, no site oficial da loja alvinegra e da Reebok! 🛒 #Aura90 pic.twitter.com/2IMjMPxTCM — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 4, 2025

Este novo uniforme do Botafogo será o IV da linha 2025/2026, e o CEO Thairo Arruda projeta sucesso nas vendas mais uma vez. A última quarta peça da coleção atual havia sido produzida em conjunto com a Parimatch, casa de apostas que foi patrocinadora máster em 2023 e 2024 - atualmente, o espaço é ocupado pela Vbet.

— Estamos muito felizes em lançar mais uma coleção em parceria com a Reebok, que já se consolidou como um case de sucesso. No ano passado batemos recordes de venda de uniformes e, neste ano, mantivemos o sarrafo no alto. Preparamos tudo com muito cuidado, alinhados às tendências mundiais e com o nosso DNA — disse Thairo.



Os torcedores do Botafogo já podem comprar as novas peças nas lojas físicas do clube e, em breve, tanto no site oficial do Glorioso quanto no da empresa fornecedora. Os valores ainda não foram divulgados.