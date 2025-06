‘Evitem recuar para a área’, pede Renato Paiva em treino do Botafogo

SANTA BARBARA (EUA) - Ainda sem Joaquín Correa e Savarino, o Botafogo realizou nesta quarta-feira (11) o segundo treino com bola nos Estados Unidos de olho na estreia do Mundial de Clubes da Fifa. Na primeira parte da atividade, o técnico Renato Paiva dividiu o elenco em duas partes e comandou um treinamento de ataque contra defesa — e os defensores se saíram melhor.

Bastante participativo, Paiva orientou muito os jogadores, sobretudo em relação ao posicionamento. E foi taxativo sobre o papel dos defensores:

— Evitar recuar para dentro da área, aguentem o máximo possível!, pediu o técnico do Botafogo.

O estilo professor tem sido uma constante com o treinador em Santa Barbara. Antes do treino, Renato Paiva reuniu os jogadores em um auditório do Westmont College, local que serve de centro de treinamento para o Botafogo nos Estados Unidos, para passar as primeiras instruções.

Arthur Cabral aprova desempenho em 1º treino pelo Botafogo

Um dos cinco reforços do Botafogo anunciados este mês para o Mundial de Clubes, Arthur Cabral já está totalmente integrado ao grupo. Ele se mostra bem à vontade em campo e demonstra estar em condições de jogo.

— Foi bom, foi bom o primeiro treino — disse o atacante ao entrar em campo, citando a atividade realizada na véspera.

O clima como um todo no elenco é agradável. Os jogadores interagem bastante e fazem brincadeiras, mas isso antes de pisarem no gramado. Quando Renato Paiva separa os grupos e inicia os trabalhos, o sorriso no rosto dá espaço a um semblante de concentração. Até mesmo a comemoração de gols é comedida. No treino desta quarta, por exemplo, Vitinho fez um belo gol por cobertura, esboçou um sorriso e voltou para recomeçar a atividade.

Savarino, que estava a serviço da seleção da Venezuela, e Joaquín Correa não participaram da atividade. Eles chegam nesta quarta a Santa Barbara e devem estar à disposição na quinta-feira, quando o Botafogo faz o terceiro treino com bola em preparação ao Mundial de Clubes da Fifa.