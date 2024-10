Há quase um ano, Botafogo e Athletico-PR protagonizaram ‘jogo que durou dois dias’

Jogadores de Botafogo e Athletico-PR reunidos após falta de luz no Estádio Nilton Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro

O Botafogo vai reencontrar o Athletico-PR, neste sábado (5), na Ligga Arena, depois de quase um ano do "jogo do apagão", uma das partidas mais marcantes da campanha do Brasileirão 2023. Após a suspensão da partida por queda da energia elétrica do Estádio Nilton Santos no dia 21 de outubro (sábado), o Glorioso e o Furacão remarcaram o restante do jogo para ser disputado na noite do dia seguinte, e terminaram no 1 a 1.

No ano passado, o clube explicou que o problema foi causado por um pico de energia na região. A oscilação, que começou no primeiro tempo da partida, fez com que o disjuntor geral desarmasse, o que gerou cinco quedas de luz nos refletores. O jogo foi recomeçado a partir dos seis minutos do segundo tempo no domingo, dia 22 de outubro de 2023, e com portões fechados, ou seja, sem a presença de público.

No entanto, a Light, empresa responsável pelo fornecimento de energia no Rio de Janeiro, publicou uma nota oficial em que responsabiliza o Estádio Nilton Santos por conta das quedas de luz.

Como foi o 'jogo do apagão' entre Botafogo x Athletico-PR

Estádio Nilton Santos após a queda de luz, durante o jogo entre Botafogo e Athletico-PR (Foto: Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press)

Naquela ocasião, o Botafogo liderava com certa sobra na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, com 59 pontos - dois a mais que na situação atual da equipe de Artur Jorge. O vice-líder, no entanto, era o RB Bragantino, que tinha oito a menos que os cariocas (52).

Já dentro de campo, com a bola rolando, Botafogo e Athletico-PR não balançaram as redes e seguiram com o mesmo resultado antes da suspensão da partida, 1 a 1. Mesmo com mais controle da posse, o time carioca não encontrou muitos espaços na defesa do Furacão.

Quando teve a oportunidade de desempatar, Tiquinho Soares finalizou para grande defesa de Bento. O grande momento dos paranaenses ficou com Rômulo, que saiu cara a cara com Lucas Perri no último lance. O goleiro do Glorioso fez grande defesa, mas o atacante já estava impedido.

Agora, o Botafogo está na liderança do campeonato, com 57 pontos, além de estar na semifinal da Libertadores. Por outro lado, o Athletico-PR vive má fase no ano do centenário do clube, na 15ª posição com 31 pontos, ainda na luta contra o rebaixamento. As equipes se enfrentam no sábado (5), na Ligga Arena.