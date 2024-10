Artur Jorge é crítico do calendário do futebol brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Líder do Brasileirão e na semifinal da Libertadores, o Botafogo tem a temporada com mais jogos nos últimos anos. No mínimo, o time realizará 73 partidas em 2024.

Em 2024, o Botafogo entrou em campo 61 vezes. Porém, ainda tem 12 jogos garantidos até o final do ano: as últimas 10 rodadas do Brasileirão e os dois jogos da semifinal da Libertadores contra o Peñarol.

Jogos em 2024:

28 no Campeonato Brasileiro (+10 rodadas) 14 na Libertadores (+2 partidas garantidas) 4 na Copa do Brasil (quartas) 15 no Campeonato Carioca (quinto colocado)

O número ainda pode aumentar, caso o Botafogo se classifique para a final única da Libertadores. Se vencer o torneio, o clube disputará a Copa Intercontinental da Fifa no fim do ano e disputará até três jogos na competição, caso chegue à decisão. Nesse cenário, o Glorioso poderia participar de 77 jogos.

Até aqui, o Botafogo tem 65,5% de aproveitamento em 2024, considerando as passagens de Tiago Nunes e Fábio Matias, além do trabalho do atual técnico Artur Jorge.

Em 2017, quando o Botafogo disputou as mesmas competições, o time disputou 71 partidas, número que será ultrapassado neste ano. Na ocasião, o clube parou nas quartas da Libertadores e terminou o Brasileirão em décimo lugar.

Naquele ano, o Botafogo comandado pelo técnico Jair Ventura teve 50% de aproveitamento em todas as competições.

Jogos em 2017:

38 jogos no Brasileirão (décimo colocado) 14 jogos na Libertadores (quartas) 6 jogos na Copa do Brasil (semifinal) 14 jogos no Campeonato Carioca (semifinal)

A última vez que o Botafogo jogou tantas partidas em um ano foi em 2008, com 74 aparições. No ano, o clube participou de 21 partidas no Campeonato Carioca, sendo vice-campeão. Além disso, chegou na semifinal da Copa do Brasil e parou nas quartas da Sul-Americana.

Na temporada, o Botafogo teve 56,7% de aproveitamento, somando as passagens de Cuca e Ney Franco pela equipe.

Jogos em 2008:

38 jogos no Brasileirão (sétimo colocado) 6 jogos na Sul-Americana (quartas) 9 jogos na Copa do Brasil (semifinal) 21 jogos no Campeonato Carioca (vice-campeão)

André Luís, zagueiro do Botafogo em 2008 (Foto: Cleber Mendes/Lance!press)