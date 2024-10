Botafogo inicia conversas para renovar com Eduardo

Eduardo, meia do Botafogo, comemora seu gol durante partida contra o Universitario, no Estádio Nilton Santos, pela Copa Libertadores 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 11:32 • Rio de Janeiro

O Botafogo começou a avançar nas conversas para prorrogar o contrato do meia Eduardo. O meio-campista de 34 anos, que tem vínculo se encerrando em dezembro desse ano, negocia para estender por pelo menos mais um ano. A informação foi divulgada primeiramente pelo "ge".

➡️ Em momentos distintos no ano, Botafogo não vence o Athletico-PR fora de casa há 16 anos

O camisa 33 é bem avaliado internamente pelas características de jogo, e ambos vêem a renovação com bons olhos. Há o interesse dos dois lados e conversas avançam para a assinatura.

Eduardo, que vinha sendo utilizado com frequência por Artur Jorge, está em um período de recuperação de uma cirurgia na coxa direita após o duelo contra o Vitória, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 11 de julho.

Lesão de Eduardo no Botafogo

O meia foi diagnosticado com lesão músculo reto femoral direito, e o tempo estimado de recuperação do meia-atacante era de quatro a cinco meses. Porém, ele respondeu bem à recuperação e tem chances de retornar aos gramados no fim desse mês.

Eduardo deixou o duelo com o Vitória ao reclamar de fortes dores após cobrança de pênaldi desperdiçada. Esta foi a terceira lesão do camisa 33 na temporada, já que ele passou por problema muscular na mesma coxa em maio e no tornozelo em abril.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Mesmo lidando com constantes lesões, Eduardo tem bons números pelo Botafogo nesta temporada. Em 26 partidas (19 como titular) no ano, ele acumula oito gols e quatro assistências. Em toda sua passagem pelo Alvinegro, ele entrou em campo em 89 oportunidades, balançando as redes 23 vezes e assistindo os companheiros outras 12.