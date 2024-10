Júnior Santos e Thiago Heleno no clássico interestadual (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo enfrenta o Athletico-PR neste sábado (5), às 16h30, em confronto válido pela 29ª rodada do Brasileirão. O Glorioso tem uma missão difícil contra o adversário em má fase.

➡️ Botafogo chegará a 73 jogos em 2024, maior número de jogos na temporada desde 2008

O Botafogo não tem vida fácil quando enfrenta o Athletico-PR. Nos últimos cinco jogos, são duas vitórias do Furacão, dois empates e uma vitória do Glorioso. Porém, na única vitória alvinegra, a equipe rubro-negra levou a melhor nos pênaltis e passou de fase na Copa do Brasil.

Na história do confronto, os números são equilibrados, com uma vantagem pequena do clube paranaense. Ao todo, são 57 jogos, com 20 vitórias do Botafogo, 10 empates e 27 vitórias do Athletico-PR. Em bolas na rede, 74 gols rubro-negros e 70 alvingeros.

No entanto, quando os jogos são realizados com mando do Athletico-PR, a história muda. Fora de casa, o Botafogo não vence o rival desde 2008. Na ocasião, uma vitória convincente no Brasileirão daquela temporada por 3 a 0.

Desde a última vitória, são 14 jogos, com 11 vitórias do Athletico-PR e três empates. No total fora de casa, o Botafogo venceu cinco vezes, empatou cinco e perdeu 18.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

No primeiro turno, os dois clubes empataram em 1 a 1, no estádio Nilton Santos, com gol do zagueiro Bastos nos acréscimos da partida a favor do time da casa.

Em um dos melhores momentos da história recente do clube, o Botafogo está na liderança do campeonato, com 57 pontos, além de estar na semifinal da Libertadores. Por outro lado, o Athletico-PR vive má fase no ano do centenário do clube, na 15ª posição com 31 pontos, ainda na luta contra o rebaixamento.