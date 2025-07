Textor estreita laços com Marinakis, grego dono do Nottingham Forest; entenda

O Botafogo acertou as vendas de Igor Jesus e Jair Cunha para o Nottingham Forest, da Inglaterra, e as movimentações foram só o início da relação entre dois grandes investidores do mundo da bola: John Textor, dono da SAF alvinegra, e Georgino Marinakis, gestor grego do clube inglês.

Textor e Marinakis estreitaram os laços inicialmente na parte comercial, envolvendo transações de jogadores. O Forest tem a intenção de, além de Igor e Jair, também fechar a contratação de Cuiabano — o lateral-esquerdo também interessa a outros clubes europeu. A tendência é de que o Glorioso ainda mantenha percentual dos atletas de olho sem um percentual alto em caso de revenda, o que é uma prática incomum em negociações internacionais envolvendo grandes ligas.

No velho continente, o empresário estadunidense busca a contratação do volante brasileiro Danilo, atualmente no Nottingham, para o Lyon, e tem tratativas de venda do jovem belga Malick Fofana, de 20 anos, saindo da França para a Inglaterra. Mais casos entre os dois clubes.

Parceria em projeto de base com o Botafogo

Evangelos Marinakis e John Textor estudam a viabilização de um projeto voltado às categorias de base, aumentando investimento e poder de captação para os times jovens do Alvinegro. Isso era pensado com o São Paulo, com quem o grego chegou a abrir negociações no fim de 2024.

A ideia é explorar o potencial de revelação de talentos e ter os clubes do portifólio do grego à disposição também para desenvolvimento, além de negociações — Olympiacos, da Grécia, e Rio Ave, de Portugal, são outros clubes administrados por ele. Essa fase, no entanto, continua em desenvolvimento.