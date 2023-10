Por conta dos problemas na luz, o VAR sofreu com alguns problemas técnicos. Enquanto as imagens não estavam disponíveis no monitor que fica na beira do gramado, a comunicação entre Candançan com os responsáveis pela arbitragem de vídeo também ficou prejudicada, enquanto os gols marcados por Tiquinho Soares, pelo Glorioso, e Pablo, pelo Furacão, foram alvos de polêmicas.