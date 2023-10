A Light, empresa responsável pelo fornecimento de energia no Rio de Janeiro, publicou uma nota oficial em que responsabiliza o Estádio Nilton Santos por conta das inúmeras quedas de luz durante o jogo entre Botafogo e Athletico-PR.



- Nossas equipes estiveram no Estádio Olímpico Nilton Santos, e no local, confirmaram defeito interno de responsabilidade do estádio. As duas linhas da Light estão íntegras e disponíveis.