Um dos pilares do Botafogo nas últimas temporadas, o volante Gregore já esteve no radar da Seleção Brasileira. A confirmação foi feita pelo diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, em entrevista ao Charla Podcast, na última terça-feira (1).

continua após a publicidade

➡️Botafogo acerta a venda de Jair para o Nottingham Forest; veja valores

Sem entrar em muitos detalhes, Caetano explicou como funciona o processo de observação e seleção de atletas que podem integrar as listas da equipe atualmente comandada por Carlo Ancelotti e confirmou que o volante do Glorioso já esteve entre os jogadores observados pela CBF.

— Sim (Gregore já esteve no radar). O ciclo de convocação começa com uma lista "hiperlarga", com cerca de 70 nomes. Depois, ela é reduzida até a lista final enviada à Fifa, 15 dias antes da data FIFA. Nesse período anterior, há observações minuciosas: vídeos, relatórios, contatos com os clubes. Mesmo que um jogador não apareça entre os 25 chamados, ele pode estar sendo observado com atenção — disse o dirigente.

continua após a publicidade

➡️ CBF confirma data do clássico entre Vasco e Botafogo pelo Brasileirão

Rodrigo Caetano destacou que não é comum a CBF divulgar os nomes em análise para evitar pressões externas:

— Se eu falo isso, no dia seguinte o empresário bate no clube para pedir valorização — brincou.

Rodrigo Caetano no Charla Podcast (Foto: Reprodução/Charla Podcast)

Peça-chave no Botafogo

Desde que chegou ao Botafogo no início de 2024, Gregore se consolidou como um dos nomes mais importantes do elenco. Com 82 jogos disputados — 67 como titular —, o volante marcou três gols e deu duas assistências, mas é na proteção defensiva que se destaca. Sem o jogador, o desempenho da equipe cai em quase de 20%.

Com média de 4,6 desarmes por jogo (dados do Sofascore), Gregore é considerado peça fundamental no equilíbrio tático da equipe. Seu desempenho ajudou o clube a conquistar títulos de peso, como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Mesmo ainda sem uma convocação oficial, a informação de que Gregore já foi avaliado pela Seleção indica o nível de prestígio que o jogador atingiu. Aos 31 anos, o volante vive o melhor momento da carreira e segue sendo um dos grandes nomes do futebol brasileiro na posição.