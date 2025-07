Arthur Cabral visita o pai na Paraíba, mas diz: ‘Queria estar nos EUA com o Botafogo’

Em um momento de recesso em Campina Grande, Arthur Cabral aproveitou a folguinha para apoiar seu pai, Hélio Cabral, que é técnico do time sub-20 do Treze. O centroavante do Botafogo esteve presente no clássico contra a Campinense, que terminou com a vitória da Raposa por 2 a 0, em uma partida válida pelo Campeonato Paraibano Sub-20. Apesar de estar ali por um motivo especial, o atacante confessou que preferia estar jogando com o Glorioso nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

— É muito legal estar aqui. Só não é tão legal porque eu queria estar nos Estados Unidos jogando mais pelo Botafogo. Mas é sempre bom estar perto da minha família e dos meus amigos na minha cidade. Vim apoiar a garotada que pode trazer muitas alegrias para a Paraíba e para o futebol. Torço muito pelos clubes paraibanos — comentou Arthur em uma entrevista ao GE.

➡️Rodrigo Caetano revela que Igor Jesus segue no radar da Seleção: ‘Sempre bem avaliado’

Arthur Cabral chegou ao Botafogo vindo da Fiorentina na última janela de transferências, pouco antes do Mundial de Clubes. Até agora, ele participou de duas partidas: contra o Seattle Sounders, na estreia, e contra o Palmeiras, na disputa pelo terceiro lugar. Nos jogos contra PSG e Atlético de Madrid, o atacante ficou no banco, mas não foi chamado por Renato Paiva.

continua após a publicidade

Arthur Cabral na partida contra o Seattle Sounders (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

A expectativa é que o camisa 98 tenha mais chances após a saída de Igor Jesus, que foi negociado com o Nottingham Forest. O Botafogo se reapresenta na próxima segunda-feira (7), no CT Lonier, para começar a preparação para o clássico contra o Vasco, que está marcado para o sábado (12), às 18h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.