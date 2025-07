O zagueiro Jair não é mais jogador do Botafogo, assinando com o Nottingham Forest por seis meses após sua chegada ao clube carioca. O defensor de 20 anos se juntará ao time inglês nos próximos dias. A venda foi finalizada graças ao bom relacionamento entre John Textor e Evangelos Marinakis, donos de Botafogo e Forest.

Mais detalhes da negociação

Jair chegou ao Glorioso em fevereiro de 2025, vindo do Santos, pelo mesmo valor. Apesar do pouco tempo no clube carioca, o jovem defensor se destacou rapidamente. Foram 22 jogos disputados, com um gol marcado — na vitória sobre o Seattle Sounders pelo Mundial de Clubes — e uma assistência.

Com a saída, Jair se junta ao atacante Igor Jesus, outro ex-Botafogo contratado recentemente pelo Nottingham Forest. O clube é comandado fora de campo pelo magnata grego Evangelos Marinakis, também proprietário do Olympiacos, da Grécia, e do Rio Ave, de Portugal.

Jair Cunha agradece aos céus; Botafogo vence na estreia (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Jogadores do Botafogo com contrato a expirar

Do plantel atual, seis jogadores terão acordo encerrado no segundo semestre.

Dos casos considerados mais importantes, apenas os de Danilo Barbosa, com contrato até o fim do ano e que desperta interesse de clubes da Série A, e de Gonzalo Mastriani. O atacante do Athletico-PR foi contratado por empréstimo e era peça de confiança do técnico Renato Paiva, demitido após o Mundial de Clubes. Ainda não há tratativas sobre renovação e aquisição.