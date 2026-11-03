Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Elenco do Botafogo recebe apoio de Gabriel de Alba e funcionários antes de partida decisiva

Gabriel de Alba participou de mobilização no Nilton Santos ao lado do presidente João Paulo Magalhães Lins

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 18:53
Favorite o Lance! no Google
Gabriel De Alba ao lado de João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo Associativo
Gabriel De Alba ao lado de João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo Associativo (Foto: Reprodução)

O elenco do Botafogo recebeu uma demonstração de apoio antes de um dos compromissos mais importantes da equipe nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Antes do último treinamento para o confronto com o Atlético-MG, funcionários do clube se reuniram para recepcionar os jogadores no Nilton Santos, em uma mobilização marcada pela união em torno do momento delicado vivido pelo Glorioso.

➡️ Botafogo vive dias de pressão antes de enfrentar o Atlético-MG

A iniciativa contou com a participação do presidente João Paulo Magalhães Lins e de Gabriel de Alba, empresário que está à frente da GDA Luma, empresa que assinou um contrato vinculante para se tornar a nova acionista majoritária da SAF alvinegra.

continua após a publicidade

O Botafogo vem de duas derrotas consecutivas, para Internacional e Remo, e ocupa uma posição preocupante na tabela, com apenas três pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. A equipe comandada por Tite precisa de uma resposta imediata para evitar uma aproximação ainda maior do Z-4.

➡️ Tiquinho Soares defende Tite após início ruim no comando do Botafogo

Confira o vídeo:

Botafogo tenta reagir em momento de pressão

Dentro de campo, o Glorioso tem um compromisso importante nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, pela 34ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada no Nilton Santos e representa uma oportunidade para a equipe interromper a sequência negativa.

continua após a publicidade

O momento é de preocupação. Sob o comando de Tite, o Botafogo venceu apenas uma das últimas cinco partidas. O único resultado positivo nesse recorte foi o triunfo por 1 a 0 sobre a Chapecoense, lanterna da competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A pressão aumentou após a derrota para o Remo, que foi precedida pelo revés diante do Internacional. No domingo (1), integrantes de torcidas organizadas estiveram no CT Lonier para cobrar jogadores, comissão técnica e dirigentes pelos resultados.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Treino do Botafogo no CT Espaço Lonier

Botafogo

Botafogo pode ganhar desfalque para duelo com o Corinthians após a Data Fifa

Há 1 minuto
Treinador do Atlético Mineiro orientando jogadores durante treino na Cidade do Galo

Atlético Mineiro

Botafogo recebe Atlético-MG desmobilizado para decisão na luta contra o Z-4

Há 1 hora
Bichara Abidão Neto representou o Botafogo no STF

Botafogo

Botafogo defende suspensão da MP das bets e vê decisão sem 'prazo razoável'

Há 7 horas
Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Atlético Mineiro

Onde Assistir

Botafogo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

Há 9 horas
Tite, técnico do Botafogo

Botafogo

Botafogo vive dias de pressão antes de enfrentar o Atlético-MG

Há 1 dia
Júnior Santos voltou ao Botafogo após passagem ruim no Atlético-MG (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Futebol Nacional

Botafogo pode pagar R$ 1 milhão a rival por escalação de jogador; entenda

Há 1 dia
Mais LANCE!
Tite comemora gol de Tiquinho Soares para o Botafogo, contra o Vasco, posteriormente anulado

Tiquinho Soares defende Tite após início ruim no comando do Botafogo

Tiquinho cabeceia a bola na derrota do Botafogo para o Remo

Botafogo: os desafios de Tite para duelo com Atlético

Matheus Martins tem a camisa puxada na derrota do Botafogo para o Remo

Vitória do Corinthians liga o alerta no Botafogo

Paulo Victor em coletiva de imprensa.

Com Robinho Jr., Seleção Brasileira Sub-20 é convocada para amistosos

Torcida Fúria Jovem do Botafogo com bandeiras pretas e brancas, exibindo o escudo com estrela em estádio lotado.

Torcida organizada do Botafogo protesta e cobra melhora: 'Paciência acabou'

Hakim Ziyech, jogador do Botafogo, conduz a bola durante a partida.

Ziyech busca ritmo para ser o diferencial do Botafogo

Taça Brasileirão em pedestal prateado, com moldura neon ao fundo e logotipo da CBF.

CBF detalha rodadas 35 e 36 do Brasileirão; veja datas e horários dos jogos

Botafogo segue em crise na temporada

Opinião: Botafogo dá os piores sinais possíveis na reta final do Brasileirão

Edenilson comemorando gol do Botafogo

Edenilson cobra melhor postura do Botafogo após nova derrota

Tite em Remo x Botafogo

Análise: Tite passa longe do mínimo esperado para o Botafogo

Tite, técnico do Botafogo

Tite fala sobre risco de rebaixamento do Botafogo após nova derrota: 'Atenção'

Vitinho, do Botafogo, em ação contra o Remo

Botafogo perde para o Remo e segue em apuros no Brasileirão

Remo x Botafogo

Veja gols da vitória do Remo sobre o Botafogo no Brasileirão