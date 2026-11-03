Elenco do Botafogo recebe apoio de Gabriel de Alba e funcionários antes de partida decisiva

O elenco do Botafogo recebeu uma demonstração de apoio antes de um dos compromissos mais importantes da equipe nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Antes do último treinamento para o confronto com o Atlético-MG, funcionários do clube se reuniram para recepcionar os jogadores no Nilton Santos, em uma mobilização marcada pela união em torno do momento delicado vivido pelo Glorioso.

➡️ Botafogo vive dias de pressão antes de enfrentar o Atlético-MG

A iniciativa contou com a participação do presidente João Paulo Magalhães Lins e de Gabriel de Alba, empresário que está à frente da GDA Luma, empresa que assinou um contrato vinculante para se tornar a nova acionista majoritária da SAF alvinegra.

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O Botafogo vem de duas derrotas consecutivas, para Internacional e Remo, e ocupa uma posição preocupante na tabela, com apenas três pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. A equipe comandada por Tite precisa de uma resposta imediata para evitar uma aproximação ainda maior do Z-4.

➡️ Tiquinho Soares defende Tite após início ruim no comando do Botafogo

Confira o vídeo:

Botafogo tenta reagir em momento de pressão

Dentro de campo, o Glorioso tem um compromisso importante nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, pela 34ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada no Nilton Santos e representa uma oportunidade para a equipe interromper a sequência negativa.

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O momento é de preocupação. Sob o comando de Tite, o Botafogo venceu apenas uma das últimas cinco partidas. O único resultado positivo nesse recorte foi o triunfo por 1 a 0 sobre a Chapecoense, lanterna da competição.

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A pressão aumentou após a derrota para o Remo, que foi precedida pelo revés diante do Internacional. No domingo (1), integrantes de torcidas organizadas estiveram no CT Lonier para cobrar jogadores, comissão técnica e dirigentes pelos resultados.