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Pressionado, Botafogo visita o desesperado Remo em nova chance no Brasileirão

Glorioso busca pontuação para se afastar de vez da zona de rebaixamento

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 06:00
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Remo venceu o Botafogo no primeiro turno, no Nilton Santos
Remo venceu o Botafogo no primeiro turno, no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Mais um jogo e mais uma decisão para o Botafogo na reta final da temporada. O Glorioso volta a campo nesta quarta-feira (28), contra o desesperado Remo, no Mangueirão, para nova chance de se afastar da zona de rebaixamento e amenizar a pressão nas últimas rodadas.

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A equipe chega de uma derrota dura sofrida para o Internacional, fora de casa, por 3 a 0, o que só piora o cenário de nervosismo. O Remo não sabe o que é vencer há 12 jogos e tentará arrancar três pontos no último suspiro como tentativa de se recuperar para ficar na elite.

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No primeiro turno, no dia 2/5, a equipe do Norte virou para cima do Alvinegro com gols de Alef Manga e Jajá. Três pontos que, dos muitos deixados para trás, fazem falta e deixaram o plantel com alerta ligado no Brasileirão.

Apesar da distância na tabela, que é de 13 pontos, o clima é de final. O Leão tem 26 somados, na 19ª colocação, enquanto o Glorioso, em 11º, tem 39 e se vê perto da pontuação de "corte" contra o descenso.

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Missão essa que ficou mais difícil após confirmações de dois desfalques importantes. Tite precisará mexer na estrutura do meio para frente, mas, ao mesmo tempo, terá a oportunidade de observar novas opções.

Tite em Botafogo x Internacional
Tite em Botafogo x Internacional (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Botafogo busca soluções

Tite ganhou duas baixas na lista de relacionados para o confronto no Pará, em Belém. Além de Álvaro Montoro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Danilo, com dores musculares, ficou no Rio de Janeiro seguindo tratamento para a sequência da competição.

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É a oportunidade para Tite procurar uma nova formação de meio-campo, com outra cara e jeito de jogar. Aparecem como favoritos para fecharem a trinca do setor Domingos Andrade, Huguinho e Ziyech.

O treinador segue com um problema grave no sistema defensivo. Marca de seus trabalhos ao longo da carreira, a organização no setor passa longe de ser ponto alto, mesmo no pequeno recorte de cinco jogos. A tendência é de um Remo empurrado pela força da torcida para aproveitar os espaços.

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