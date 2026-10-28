Botafogo tem muitas mudanças para enfrentar o Remo; veja escalação
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O Botafogo está escalado para o duelo com o Remo, nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Tite, com desfalques importantes, precisou mudar o 11 inicial.
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As principais baixas são no meio-campo. Sem Montoro, suspenso, e Danilo, com dores musculares, Tite optou pela entrada de Huguinho. Além disso, promoveu a estreia de Domingos Andrade como titular, no lugar de Allan. Quem ganhou espaço foi Ziyech, de volta à equipe.
No ataque, Arthur Cabral volta ao time no lugar de Tiquinho Soares, titular nos últimos dois jogos.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Gabriel Batista, Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Domingos, Huguinho e Medina; Ziyech, Matheus Martins e Arthur Cabral.
Do outro lado, o Remo, comandado por Thiago Carpini, tem: Marcelo Rngel, Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Zé Welison, Leonel Picco e Patrick; David Braga, Jajá e Gabriel Taliari.
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✅ FICHA TÉCNICA
REMO X BOTAFOGO
🏆 Brasileirão - 33ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Mangueirão, em Belém (PA)
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo.
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Rafael Trombeta (PR)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)
⚽ESCALAÇÕES
REMO: (Técnico: Thiago Carpini)
Marcelo Rngel, Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Zé Welison, Leonel Picco e Patrick; David Braga, Jajá e Gabriel Taliari.
BOTAFOGO (Técnico: Tite)
Gabriel Batista, Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Domingos, Huguinho e Medina; Ziyech, Matheus Martins e Arthur Cabral.
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